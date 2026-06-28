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Uniunea Europeană alocă 5 milioane de euro ajutor de urgență pentru Venezuela după cutremurele devastatoare

Uniunea Europeană a mobilizat 5 milioane de euro pentru sprijinirea comunităților afectate de cutremurele care au lovit recent Venezuela, a anunțat duminică șefa diplomației europene, Kaja Kallas, după o discuție cu președinta interimară a țării, Delcy Rodríguez.
Uniunea Europeană alocă 5 milioane de euro ajutor de urgență pentru Venezuela după cutremurele devastatoare
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
28 iun. 2026, 16:30, Știri externe
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Anunțul a fost făcut de Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, care a precizat că a discutat telefonic cu președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodríguez, notează CNN. 

„Am avut o convorbire telefonică cu Delcy Rodriguez în urma cutremurelor devastatoare din Venezuela. Am exprimat solidaritatea deplină a UE cu poporul venezuelean și cele mai sincere condoleanțe familiilor celor care și-au pierdut cei dragi. UE a mobilizat deja 5 milioane de euro în asistență de urgență pentru comunitățile afectate. Am activat Mecanismul european de protecție civilă, mai multe state membre desfășurând rapid echipe de căutare și salvare, pompieri și personal medical. Sistemul de sateliți Copernicus al UE sprijină echipele de intervenție în situații de urgență, ajutând la cartografierea pagubelor și la direcționarea asistenței acolo unde este cea mai mare nevoie. Europa este alături de Venezuela în această momente dificile”, a transmis Kaja Kallas printr-un mesaj publicat pe X. 

Dimeniunea tragediei și reacția comunității internaționale

Cele două cutremure, cu magnitudini de 7.2 și 7.5 pe scara Richter, au lovit nordul Venezuelei miercuri, provocând prăbușirea a numeroase clădiri. Bilanțul tragediei a ajuns duminică la 1.430 de morți și peste 50.000 de dispăruți

Mai multe țări au trimis sau au promis echipe de căutare și salvare, câini special antrenați, echipamente medicale, corturi, generatoare și alimente. 

Echipe din El Salvador, Mexic, Spania, Germania, Franța, Italia, India și alte state sunt implicate sau urmează să ajungă în Venezuela. 

Statele Unite au anunțat un pachet de ajutor de 150 de milioane de dolari și au trimis echipe specializate, inclusiv pompieri, medici, ingineri și câini de căutare. 

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