Orașele nu mai luptă pentru turiști. Noua competiție se dă pentru experiențe

Sectorul turistic trece printr-o schimbare majoră. Călătorii nu mai aleg hotelurile doar după preț sau locație. Ei compară experiențele oferite, spune Jaime Villanueva, director general la o companie spaniolă, citat de El Economista.

Călătorii de astăzi combină munca cu timpul liber. Lucrează în timp ce sunt în vacanță. Caută bunăstare, dar nu renunță la productivitate. Se așteaptă la personalizare, ca pe platformele digitale.

Ce arată datele despre tendința „bleisure travel”

Peste o treime dintre călătorii de afaceri își prelungesc deplasările pentru timp liber, potrivit Deloitte. Majoritatea adaugă una-două zile personale la călătoriile corporative, arată Booking.com for Business.

Piața globală „bleisure travel” a ajuns la 430 de miliarde de dolari în 2024. Creșterea anuală depășește 9%, an de an.

Cât a crescut turismul în Europa în 2024

Cheltuielile turistice în Europa au trecut de 742 de miliarde de euro în 2024. Cifra reprezintă o creștere de 14,3% față de anul precedent, potrivit Comisiei Europene pentru Turism.

De ce devin orașele „destinații moderne”

Aeroporturile, stadioanele și spațiile culturale adoptă tehnologii noi pentru experiența completă a vizitatorului. Madrid poate găzdui concerte, evenimente sportive și congrese în câteva săptămâni.

Gestionarea acestor fluxuri a devenit la fel de importantă ca infrastructura sau conectivitatea. Orașele concurează acum pentru experiențe, nu doar pentru turiști.

61% dintre consumatori acceptă să plătească mai mult pentru experiențe personalizate, arată studiile citate. Oamenii revin mai des când unitatea de cazare le reține preferințele.

Cum folosesc hotelurile inteligența artificială

Lanțurile hoteliere avansate folosesc deja date și inteligență artificială pentru experiențe contextuale. Oaspeții vor acces de pe telefon, conectivitate fără probleme și recomandări personalizate.

Tehnologia trebuie să fie invizibilă pentru utilizator, dar vizibilă pentru afacere, explică autorul. Sectorul nu mai vinde camere, ci experiențe și relevanță.

Practic, nu mai e suficient ca un oraș să aibă aeroport bun și hoteluri optime. Trebuie să gestioneze bine tot ce trăiește turistul – de la cum ajunge, până la ce face în oraș, cu ajutorul tehnologiei (aplicații, recomandări, acces ușor de pe telefon etc.), dar fără ca turistul să simtă că „se chinuie” cu tehnologia.