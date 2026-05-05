Suspectul care a lovit pietonii în Leipzig ar suferi de probleme psihice

Suspectul care a intrat cu mașina în mulțimea din Leipzig și a lovit mai mulți pietoni, ucigând două persoane, ar suferi de probleme psihice.
Ioana Târziu
05 mai 2026, 13:51, Știri externe

Șoferul care a intrat, luni, cu mașina în mulțimea de oameni din Leipzig, dintr-o zonă comercială aglomerată din centrul orașului, ar avea probleme psihiatrice, potrivit Ziarului Bild, citat de Le Figaro.

Șoferul a fost tratat într-o secție de psihiatrie în zilele anterioare incidentului, dar a fost exclus duminică, din cauza „comportamentului agresiv” față de alți pacienți.

Bărbatul a fost internat recent într-o secție de psihiatrie

Postul regional de televiziune MDR a relatat, de asemenea, că bărbatul fusese recent internat într-o secție de psihiatrie, fără a oferi detalii suplimentare. Anchetatorii, la rândul lor, nu au publicat nicio informație despre starea bărbatului german în vârstă de 33 de ani, dar au declarat luni seară că „pe baza informațiilor adunate până în prezent, nu se ia în considerare un motiv politic sau religios”. Aceștia cred, însă, că a fost vorba de un act deliberat, „Amokfahrt”, un termen care evocă o dezordine provocată de nebunie ucigașă, potrivit aceleiași surse.

Un purtător de cuvânt al parchetului a indicat, marți dimineață, că „următorii pași vor fi deciși mai târziu, astăzi”, întrucât o anchetă pentru crimă și tentativă de omor este în desfășurare. Suspectul a condus mașina sa în jurul orei locale 16:45, pe o stradă pietonală din centrul orașului Leipzig, mărginită de magazine și lungă de aproximativ 500 de metri. Potrivit poliției, cele două persoane decedate erau un bărbat în vârstă de 77 de ani și o femeie în vârstă de 63 de ani. Alte două persoane au fost grav rănite. Autoritățile nu au dat publicității numărul total al răniților, declarând doar că au fost „mulți”.

Polițiștii caută în continuare indicii despre incident

Marți dimineață, polițiștii blocau încă strada unde a avut loc incidentul și căutau indicii. Între timp, cetățenii au depus flori și lumânări la baza unui monument și a unei biserici din cartier.

Hosam Algaer, un rezident originar din Libia, a declarat, luni seară, că a scăpat la limită de o soartă mult mai rea. „Am sărit într-o parte și era doar o jumătate de metru între el și mine”, a spus tânărul în vârstă de 31 de ani, care susține că a văzut o femeie târâtă „de-a lungul mașinii” pe toată lungimea străzii, mai precizează sursa.

 

