Incidentul din Leipzig în care un bărbat a intrat cu mașina în mulțime. Cum s-a întâmplat

Două persoane au fost ucise în orașul Leipzig, din estul Germaniei, după ce un șofer a intrat cu mașina într-o zonă comercială aglomerată din centrul orașului, luni după-amiază. Autoritățile afirmă că alte trei persoane au suferit răni grave în urma incidentului, despre care se crede că a fost o lovire intenționată.

Poliția încă investighează atacul, comis de un german în vârstă de 33 de ani, născut în zona Leipzig, care rămâne în custodia poliției pentru a fi interogat. El a fost reținut încă de luni vehiculului și este anchetat sub suspiciunea de omor și tentativă de omor, potrivit Euronews.

Un număr nespecificat de persoane au suferit răni mai puțin grave în urma incidentului, descris de oficiali drept o „tragedie teribilă”.

Ministrul de interne al landului Saxonia, Armin Schuster, a declarat că anchetatorii consideră că bărbatul a acționat singur. Potrivit ministrului, furia și „instabilitatea psihologică” sunt adesea factori determinanți în astfel de cazuri, însă a precizat că nu va specula dacă acesta a fost și cazul de față.

Potrivit șefului poliției, René Demmler, bărbatul a condus de la Augustusplatz, o piață importantă, de-a lungul străzii Grimmaische Strasse, până în zona comercială pietonală din centrul orașului.

Guvernatorul landului Saxonia, Michael Kretschmer, și-a exprimat condoleanțele față de familiile victimelor.

„Un astfel de gest ne lasă fără cuvinte și ne întărește hotărârea. Vom face tot ce ne stă în putință pentru a rezolva acest caz rapid și definitiv”, a declarat Kretschmer, citat de agenția dpa.

Breaking: Car rams into pedestrians in Leipzig city center – at least 2 dead, multiple injured. A damaged Volkswagen SUV sped through a busy pedestrian zone on Grimmaische Straße (a popular shopping street connecting Augustusplatz and the market square) in Leipzig, Germany.

Fotografiile de la fața locului arătau o mașină cu partea din față avariată și parbrizul spart în urma incidentului, care a avut loc în jurul orei 17:00, ora locală.

Leipzig este situat la sud-vest de Berlin și are peste 630.000 de locuitori, fiind unul dintre cele mai mari orașe din estul țării.