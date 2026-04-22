Sprijin european pentru Ilie Bolojan. Manfred Weber laudă reformele premierului și critică poziția PSD: „S-a îndepărtat de angajamentele sale pro-europene”

Într-o postare pe Facebook, liderul Partidul Popular European (PPE), Manfred Weber, a transmis că premierul Ilie Bolojan „a luat măsuri pentru reducerea deficitului, stabilizarea economiei și promovarea unor reforme esențiale”, evidențiind adoptarea unui „buget responsabil, susținut de investiții strategice, în special prin intermediul fondurilor europene și al Fondului de redresare”.

În cadrul discuției, Weber și Bolojan au analizat prioritățile viitoare „atât la nivel european, cât și la nivel național”, în contextul provocărilor generate de războiul din Ucraina, presiunile energetice, dar și de creșterea extremismului în Europa.

Liderul PPE a apreciat că Ilie Bolojan „a fost unul dintre liderii europeni care a obținut rezultate în toate prioritățile PPE” și a salutat „curajul și determinarea” acestuia de a continua reformele începute.

Weber, critici la adresa PSD

Pe de altă parte, Manfred Weber a criticat poziția PSD, după ce formațiunea a retras, la începutul acestei săptămâni, sprijinul lui Bolojan.

„Din păcate, observăm că Partidul Social-Democrat din România s-a îndepărtat de angajamentele sale pro-europene. Acesta se opune acum chiar măsurilor convenite în cadrul coaliției de guvernare: consolidarea economiei românești și sporirea rezilienței acesteia, în beneficiul populației, punând totodată în pericol pachetul de reforme legislative atât de necesar pentru finanțarea din cadrul Mecanismului de redresare și reziliență (MRR)”.

Weber a atras atenția asupra faptului că blocarea reformelor ar putea avea consecințe majore, avertizând că „privarea României de miliarde de euro din fondurile UE din cauza unor raționamente populiste ar reprezenta o lovitură majoră pentru democrația și stabilitatea României”.

Nicușor Dan a convocat liderii Coaliției la consultări

Președintele Nicușor Dan a convocat pentru miercuri liderii partidelor din coaliția de guvernare la consultări la Palatul Cotroceni, după decizia PSD de luni de a-i retrage sprijinul politic lui Ilie Bolojan.

Pe de altă parte, premierul a anunțat că va continua să exercite mandatul, subliniind că măsurile convenite cu PNL și USR sunt necesare pentru ca instabilitatea provocată de PSD să afecteze cât mai puțin cetățenii.