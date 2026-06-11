Un diplomat american a fost găsit mort în Myanmar. O thailandeză a fost arestată

Oficialii americani din Thailanda și Ambasada SUA din Myanmar au trimis întrebări despre acest caz Departamentului de Stat, care a confirmat „decesul unui angajat al guvernului american” desemnat la ambasada din Yangon, dar nu a oferit alte detalii, potrivit AP.

„Din respect pentru intimitatea familiei și a celor dragi, nu avem alte informații de furnizat în acest moment”, a declarat Departamentul de Stat într-un răspuns trimis prin e-mail la întrebările Associated Press.

Potrivit unor persoane din comunitatea diplomatică din Myanmar, care au vorbit sub condiția anonimatului, deoarece nu erau autorizate să discute cazul, bărbatul a fost găsit mort în urmă cu aproximativ două săptămâni la Sakura Residence & Hotel. Facilitatea, care oferă închirieri pe termen lung, este populară printre diplomați, oameni de afaceri și alți vizitatori internaționali și este situată la aproximativ 1,5 kilometri de Ambasada Americană.

Aceștia au spus că poliția tratează cazul ca pe o posibilă omucidere și are o femeie thailandeză în arest.