Trei morți într-un nou atac american asupra unei ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri

Forțele armate ale Statelor Unite ale Americii au anunțat că au efectuat miercuri o lovitură împotriva unei ambarcațiuni despre care susține că era operată de organizații desemnate drept teroriste. În cadrul operațiunii, trei persoane și-au pierdut viața, notează AFP.

„Pe 15 aprilie (n.r. – miercuri), la ordinul comandantului SOUTHCOM, generalul Francis L. Donovan, Forța Comună de Intervenție, Southern Spear, a efectuat o lovitură cinetică letală asupra unei ambarcațiuni operate de organizații teroriste desemnate. Datele de informații au confirmat că nava tranzita rute cunoscute de narco-trafic din Pacificul de Est și era angajată în operațiuni de trafic de droguri. Trei narcoteroriști bărbați au fost uciși în timpul acestei acțiuni”, se arată în mesajul publicat pe X de Comandamentul de Sud al Statelor Unite.

Operațiunea miercuri este a cincea de acest fel realizată de SUA în decurs de o săptămână și se încadrează într-o campanie mai largă de desfășurată de administrația condusă de Donald Trump împotriva rețelelor de trafic de droguri. Începută în luna septembrie a anului trecut, campania a făcut 177 de victime.

Campania americană a fost însă criticată de experți și oficiali ai Națiunilor Unite, care acuză lipsa unor dovezi clare privind implicarea țintelor în trafic de droguri.