Trei morți într-un nou atac american asupra unei ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri

Statele Unite au lansat miercuri un nou atac asupra unei ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri, fiind al cincilea atac de acest tip într-o singură săptămână. În urma atacului, trei persoane au fost ucise.
Sursa foto: X/@Southcom
Radu Mocanu
16 apr. 2026, 09:49, Știri externe

Forțele armate ale Statelor Unite ale Americii au anunțat că au efectuat miercuri o lovitură împotriva unei ambarcațiuni despre care susține că era operată de organizații desemnate drept teroriste. În cadrul operațiunii, trei persoane și-au pierdut viața, notează AFP

„Pe 15 aprilie (n.r. – miercuri), la ordinul comandantului SOUTHCOM, generalul Francis L. Donovan, Forța Comună de Intervenție, Southern Spear, a efectuat o lovitură cinetică letală asupra unei ambarcațiuni operate de organizații teroriste desemnate. Datele de informații au confirmat că nava tranzita rute cunoscute de narco-trafic din Pacificul de Est și era angajată în operațiuni de trafic de droguri. Trei narcoteroriști bărbați au fost uciși în timpul acestei acțiuni”, se arată în mesajul publicat pe X de Comandamentul de Sud al Statelor Unite. 

Operațiunea miercuri este a cincea de acest fel realizată de SUA în decurs de o săptămână și se încadrează într-o campanie mai largă de desfășurată de administrația condusă de Donald Trump împotriva rețelelor de trafic de droguri. Începută în luna septembrie a anului trecut, campania a făcut 177 de victime. 

Campania americană a fost însă criticată de experți și oficiali ai Națiunilor Unite, care acuză lipsa unor dovezi clare privind implicarea țintelor în trafic de droguri. 

Recomandarea video

Cum e promovat AUR de biserica ortodoxă și sistemul de educație
G4Media
Șefa CCR dă detalii din culise despre anularea alegerilor din 2024. Ce spune actuala președintă: „A fost cea mai dură intervenție a CCR”
Gandul
21 aprilie 2026: Ziua în care vreme o ia razna în București. Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
Cancan
Primarul Ciprian Ciucu îi dă lovitura de grație lui Gigi Becali
Prosport
Dosarul Liviu Dragnea – Tel Drum s-a reluat, după episodul interceptărilor ilegale, care a dus la suspendarea procesului. Avocații apărării „pun tunurile” pe echipele mixte ale DNA-SRI
Libertatea
Care este cel mai nesănătos salam din comerț, potivit dr. Mihaela Bilic: „Este un amestec de grăsime și zgârciuri”
CSID
Cum arată și cât costă cortul pe roți. O combinație între cort gonflabil și remorcă
Promotor