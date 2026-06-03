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Șapte morți și 11 răniți după ce o dronă a lovit un autobuz în Donețk, controlat de Rusia

Un atac cu dronă a ucis șapte persoane și a rănit alte 11 într-o parte controlată de Rusia din regiunea Donețk, în estul Ucrainei, miercuri dimineață, a declarat șeful regiunii, instalat de Kremlin.
Șapte morți și 11 răniți după ce o dronă a lovit un autobuz în Donețk, controlat de Rusia
foto reprezentativa Donetk
Laura Buciu
03 iun. 2026, 09:22, Știri externe
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Denis Pușilin a postat pe aplicația de mesagerie Telegram că drona a lovit un autobuz de pasageri care circula între Moscova și Simferopol, în Crimeea ocupată de Rusia, conform The Independent.

„La Ienakievo, o dronă a lovit un autobuz Moscova-Simferopol; potrivit informaţiilor preliminare, şapte civili au fost ucişi. Alte unsprezece persoane au suferit răni de gravitate variabilă şi toate primesc îngrijirile necesare”, a scris Denis Puşilin pe Telegram.

Peste 30 de zboruri anulate în timp ce Rusia se pregătește să găzduiască un forum

Rusia a doborât 50 de drone deasupra regiunii Leningrad, la nord-vest de Moscova, în timpul nopții și continuă să respingă presupusele atacuri ucrainene, a declarat guvernatorul Alexander Drozdenko miercuri dimineață, în timp ce un important forum economic anual e pe cale să înceapă.

Peste 30 de zboruri au fost întârziate sau anulate, au informat agențiile de știri locale. Sankt Petersburg a implementat măsuri de siguranță complete înainte de eveniment, a declarat Alexander Beglov, guvernatorul orașului, pentru agenția de știri RIA.

„Toate noile provocări au fost pe deplin luate în considerare. Forțele de ordine au alocat personal și echipamente pentru a asigura siguranța și ordinea publică”, a spus el.

Ucraina încearcă să priveze Rusia de venituri

Ucraina și-a intensificat recent atacurile asupra infrastructurii energetice rusești, în încercarea de a priva Moscova de venituri.

Cel puțin 20 de drone care se îndreptau spre Moscova au fost doborâte în timpul nopții, a declarat primarul Serghei Sobianin pe Telegram. În regiunea Tambov din centrul Rusiei, anexe unei instalații industriale din orașul Michurinsk au fost avariate, a declarat guvernatorul pe Telegram.

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