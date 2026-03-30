Primul obuzier K9 „Tunetul” a ieșit de pe linia de producție pentru Forțele Terestre Române

Primul obuzier autopropulsat K9 „Tunetul” destinat Forțelor Terestre Române a ieșit oficial de pe linia de producție a companiei sud-coreene Hanwha Aerospace, marcând un moment important în procesul de modernizare a capacităților de artilerie ale Armatei României.

Sistemul de artilerie a fost finalizat în fabrica din Coreea de Sud și urmează să fie livrat în perioada următoare către România, conform contractului semnat între autoritățile române și producătorul asiatic.

Acordul semnat de Ministerul Apărării Naționale și Hanwha Aerospace, în iulie 2024, un contract în valoare de 1 miliard dolari, prevede livrări în trei tranșe, pe o perioadă de cinci ani.

Acordul dintre prevede achiziția a 54 de obuziere autopropulsate K9 Thunder, dintre care primele 18 unități sunt produse integral în Coreea de Sud. Restul sistemelor vor fi realizate etapizat, în cadrul cooperării industriale stabilite prin program.

Pe lângă obuzierele K9, contractul include și 36 de vehicule de realimentare K10, precum și aproximativ 18.000 de proiectile de artilerie, care vor intra în dotarea Forțelor Terestre Române.

Obuzierul K9 „Tunetul” este considerat unul dintre cele mai performante sisteme de artilerie autopropulsată din lume, având o mobilitate ridicată, o rată mare de tragere și capacitatea de a executa misiuni de sprijin de foc la distanțe extinse.

Introducerea noilor sisteme K9 reprezintă un pas major pentru creșterea interoperabilității României în cadrul NATO și pentru consolidarea capacității de apărare a flancului estic al Alianței.

Programul face parte din strategia amplă de modernizare a Armatei României, care urmărește înlocuirea echipamentelor vechi cu tehnică militară modernă, adaptată cerințelor actuale de securitate regională.