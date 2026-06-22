Guvernul Cehiei îl exclude pe președinte din delegația pentru summitul NATO de la Ankara

Petr Pavel este fost general și fost oficial de rang înalt al NATO. Premierul Andrej Babis a spus că guvernul este cel care trebuie să apere pozițiile țării la summit, inclusiv în privința cheltuielilor reduse pentru apărare, scrie Reuters.

„Este un summit foarte special”, a declarat Babis într-o conferință de presă.

„Probabil nu va fi foarte plăcut pentru țara noastră, dar avem responsabilitatea de a ne apăra poziția”, a adăugat premierul.

Potrivit Constituției cehe, președintele are atribuții limitate, iar politica externă este stabilită de guvern. Totuși, de la aderarea Cehiei la NATO, în 1999, președinții au condus aproape întotdeauna delegațiile țării la summituri NATO, uneori alături de premieri.

Pavel a fost general de carieră, a condus armata cehă și a fost șef al Comitetului Militar al NATO între 2015 și 2018. El a insistat să participe la summitul NATO din 7-8 iulie, care va avea loc la Ankara.

Conflict între președinte și guvern

Președintele ceh este un susținător ferm al Ucrainei în războiul cu Rusia, în timp ce guvernul condus de Babis a redus sprijinul acordat Kievului.

Biroul lui Petr Pavel a transmis că președintele va comenta marți decizia privind delegația. Pavel a spus recent că, dacă nu va fi inclus în delegație, va considera acest lucru o încercare de limitare a atribuțiilor sale de reprezentare a țării în străinătate și va sesiza Curtea Constituțională.

Pavel se află în conflict cu guvernul, mai ales cu partidul eurosceptic Motorists, partener minoritar în coaliție. Tensiunile au apărut după ce președintele a refuzat să numească un reprezentant al partidului în funcția de ministru de Externe.

Cehia este printre statele NATO cu cele mai mici cheltuieli pentru apărare. Țara nu a atins anul trecut pragul minim de 2% din PIB. Noul guvern al lui Babis a redus bugetul apărării față de nivelul propus inițial, astfel că Cehia nu va atinge nici anul acesta pragul de 2%. Babis a spus că acest nivel ar trebui atins din 2027.