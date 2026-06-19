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Pare un coș de picnic pentru uriași, dar este una dintre cele mai bizare clădiri din lume

O clădire de birouri în formă de coș de picnic gigantic, situată în Newark, Ohio, a reapărut pe piața imobiliară cu un preț de 8,5 milioane de dolari. Construcția a fost ridicată în 1997 ca sediu al companiei Longaberger, producător de coșuri țesute manual.
Pare un coș de picnic pentru uriași, dar este una dintre cele mai bizare clădiri din lume
Andreea Tobias
19 iun. 2026, 18:31, Știrile zilei
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Clădirea de birouri are șapte etaje și forma unui coș uriaș împletit. Construcția are 84 de ferestre și pereți curbați care imită textura unei împletituri tradiționale.

Două mânere uriașe, fiecare cu o greutate de aproximativ 75 de tone, completează aspectul clădirii. Mânerele au elemente de încălzire integrate, pentru a preveni formarea gheții pe timp de iarnă, conform Blic.

De ce a fost construită în această formă

Clădirea a fost ridicată în 1997 ca sediu al companiei Longaberger, cunoscută pentru coșurile sale împletite manual. Conducerea companiei a decis să construiască o versiune gigantică a celui mai cunoscut produs propriu.

Rezultatul a rămas una dintre cele mai cunoscute curiozități arhitecturale din Statele Unite, la aproape 30 de ani de la finalizare.

Ce facilități are clădirea în interior

În interiorul clădirii există spațiu pentru peste 500 de angajați. Construcția dispune de lifturi din sticlă, un centru de fitness și o sală multimedia.

Clădirea are și 555 de locuri de parcare, dintre care 25 sunt locuri subterane încălzite, destinate conducerii companiei.

Ce s-a întâmplat cu sediul Longaberger

Compania Longaberger a abandonat clădirea în 2016, din cauza dificultăților financiare. Un an mai târziu, construcția a fost vândută pentru doar 1,2 milioane de dolari.

Actualul proprietar, Steve Coon, a intenționat să transforme clădirea într-un hotel de lux. Proiectul a eșuat, iar acum clădirea este din nou scoasă la vânzare.

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