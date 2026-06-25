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EPPO, condus de Codruța Koveși, ia din nou în vizor România. Doi inculpați pentru fraudă în șase proiecte Erasmus+

Parchetul European (EPPO) din Iași (România) a depus un rechizitoriu împotriva președintelui și vicepreședintelui unei asociații, în urma unei anchete privind șase proiecte Erasmus+.
EPPO, condus de Codruța Koveși, ia din nou în vizor România. Doi inculpați pentru fraudă în șase proiecte Erasmus+
Sorina Matei
25 iun. 2026, 16:15, Politic
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Parchetul European, condus de Laura Codruța Koveși, anunță depunerea în instanță a unui rechizitoriu împotriva președintelui și vicepreședintelui unei asociații din România, în urma unei anchete privind șase proiecte Erasmus+.

Erasmus+ este programul UE care sprijină mobilitatea transfrontalieră, educația, formarea profesională și proiectele de tineret în întreaga Europă.

Programul prevede o plată în avans de până la 80% din valoarea grantului, care rămâne proprietatea Uniunii Europene până la prezentarea unui raport final satisfăcător.

Inculpații sunt acuzați că au abuzat de acest mecanism prin prezentarea de documente falsificate pentru a deturna fondurile pentru uz personal. Conform anchetei, unele proiecte au fost implementate doar parțial, în timp ce altele nu au fost implementate deloc. În unele cazuri, costurile proiectelor au fost umflate prin declarații false.

Dacă vor fi găsiți vinovați, cei doi indivizi riscă între doi și șapte ani de închisoare.

Asociația, acționând prin intermediul unui reprezentant desemnat, a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției, supus aprobării instanței. Conform termenilor acordului, părțile au convenit asupra unei sancțiuni financiare și a publicării hotărârii instanței ca sancțiune suplimentară.

Anterior, în cadrul acestei anchete, EPPO a confiscat active, inclusiv bunuri imobiliare, un vehicul și conturi bancare, pentru a compensa prejudiciul, în valoare de 111.342 EUR (aproximativ 541.000 RON), transmite EPPO.

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