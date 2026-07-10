Fraudă de 300 de milioane de euro cu TVA în piața auto. Arestări și percheziții în trei țări

Prejudiciul estimat în acest dosar depășește 300 de milioane de euro, iar anchetatorii au confiscat bunuri de peste 2,5 milioane de euro, inclusiv mașini de lux, arme, ceasuri, bijuterii și proprietăți imobiliare. Pentru cumpărătorii români de autoturisme second-hand din Uniunea Europeană, cazul readuce în atenție riscurile generate de fraudele cu TVA din piața auto.

Două persoane arestate și bunuri de milioane de euro, confiscate

Parchetul European, prin biroul din Köln, a anunțat că noile descinderi fac parte din ancheta „Huracán”, care vizează o rețea organizată implicată în fraude de amploare cu TVA în comerțul intracomunitar cu autoturisme.

În urma operațiunilor desfășurate joi în Germania, Polonia și Țările de Jos, au fost arestate două persoane, una în Germania și una în Țările de Jos.

Totodată, anchetatorii au ridicat probe digitale importante și au confiscat arme, autoturisme de lux, bani în numerar, ceasuri, bijuterii și bunuri imobiliare estimate la peste 2,5 milioane de euro.

Cum funcționa schema de fraudă

Potrivit EPPO, suspecții ar fi cumpărat autoturisme de la principalii membri ai grupării, condamnați deja în anul 2024, după care le-ar fi revândut dealerilor auto din Germania și din alte state europene, în special din Țările de Jos și Portugalia.

Autoturismele erau prezentate drept „mașini în regim de marjă” („margin cars”), mecanism fiscal care permite plata TVA doar pentru diferența dintre prețul de cumpărare și cel de revânzare, nu pentru valoarea integrală a vehiculului.

Potrivit procurorilor europeni, utilizarea frauduloasă a acestui regim a dus la evitarea plății TVA în țările în care autoturismele erau comercializate către clientul final, producând un prejudiciu suplimentar estimat la peste 3,2 milioane de euro.

O anchetă demarată în urmă cu cinci ani

Investigația „Huracán” a început în ianuarie 2021, după ce autoritățile fiscale din Italia au semnalat Biroului Federal Central pentru Taxe din Germania lipsa unor informații privind achiziția și revânzarea unor autoturisme importate din Germania în Italia.

De la declanșarea anchetei, nouă persoane au fost condamnate definitiv la pedepse cu închisoarea cuprinse între doi și șapte ani.

În total, peste 70 de persoane sunt suspectate că au făcut parte din gruparea infracțională sau că au sprijinit activitatea acesteia.

Potrivit estimărilor EPPO, între 2017 și iunie 2023, schema frauduloasă a provocat pierderi de aproximativ 300 de milioane de euro din TVA la nivelul Uniunii Europene. Până în prezent, autoritățile au reușit să recupereze aproximativ 15 milioane de euro.

Fraudele cu TVA din comerțul intracomunitar cu autoturisme afectează întreaga piață europeană, inclusiv România, unde o parte importantă a mașinilor second-hand provin din state membre ale Uniunii Europene.

Anchetatorii atrag atenția că astfel de scheme pot distorsiona concurența prin oferirea unor prețuri artificial mai mici și pot crea dificultăți atât pentru comercianții care respectă legislația fiscală, cât și pentru cumpărătorii care achiziționează vehicule fără a cunoaște istoricul fiscal al acestora.

Parchetul European precizează că toate persoanele investigate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive de către instanțele competente.