Video interviu exclusiv – ambasadoarea Albaniei: În România m-am simțit ca la mine acasă

Similitudinea dintre România și Albania a făcut-o pe ambasadoarea Enkeleda Mërkuri să se simtă imediat acasă la București. Dincolo de această afinitate, ea ține să corecteze un mit frecvent: Albania nu înseamnă doar plajă și mare, ci și Alpi, lacuri și o diversitate remarcabilă.

Pe plan diplomatic, lucrurile avansează concret, Albania vizează încheierea negocierilor de aderare la UE până în 2027 și intrarea în Uniune până în 2030. Iar secretul unui diplomat bun, spune Mërkuri, nu e să aibă mereu dreptate, ci să aibă răbdare.

INTERVIU

Reporter: Nume complet.

Enkeleda Mërkuri: Enkeleda Mërkuri.

Reporter: Studii și funcția actuală.

Enkeleda Mërkuri: Licență în limba franceză la Universitatea din Tirana, studii privind relațiile multilaterale la Geneva.

Prima impresie

Reporter: Descrieți România în trei cuvinte.

Enkeleda Mërkuri: Europeană, de încredere și primitoare.

Reporter: Ce v-a surprins cel mai mult când ați ajuns la București?

Enkeleda Mërkuri: Am fost surprinsă de similitudinea dintre țările noastre. M-am simțit imediat ca la mine acasă. Au fost și alte lucruri, dar acesta a fost primul pe care l-am simțit.

Reporter: Care este un mit despre Albania pe care românii îl cred, dar care este complet fals?

Enkeleda Mërkuri: Că Albania este doar despre plajă și mare. Realitatea este diferită. Are o diversitate remarcabilă, Alpii Albanezi și lacuri frumoase, cum este Lacul Ohrid, cel mai vechi lac din Europa.

Reporter: Care este diferența dintre un diplomat bun și unul excelent?

Drumul spre UE

Enkeleda Mërkuri: Cel excelent modelează relațiile și circumstanțele astfel încât interesul să poată fi avansat cu mai puțin conflict și cu succes pe termen lung.

Reporter: De ce mai are nevoie Albania pentru a adera la Uniunea Europeană?

Enkeleda Mërkuri: Albania a făcut deja progrese remarcabile pe calea sa europeană. De exemplu, avem un capitol de negociere deschis și am început acum câteva zile să îl închidem, având ca obiectiv principal finalizarea procesului până la sfârșitul anului 2027, astfel încât aderarea să fie posibilă până în 2030.

Turismul din Albania

Reporter: Ce ar putea învăța România de la Albania și invers?

Enkeleda Mërkuri: România și Albania se susțin deja reciproc în multe moduri semnificative.

Reporter: Cum ați convinge un român să viziteze Albania în 20 de secunde?

Enkeleda Mërkuri: Gândiți-vă la apă de munte cristalină, drumuri cu priveliști incredibile, fructe de mare proaspete de la localnici și lipsa aglomerației pe care o întâlniți în alte destinații turistice de vară.

Reporter: Ce carte ar trebui să citească orice diplomat înainte de a pleca într-o misiune?

Enkeleda Mërkuri: „Diplomația”, de Henry Kissinger.

Reporter: Dacă ar trebui să descrieți relația dintre România și Albania folosind doar emoji-uri, ce emoji-uri ați alege?

Enkeleda Mërkuri: Steagul Uniunii Europene și o inimă care îmbrățișează.

Reporter: Ce gest mic al unei persoane vă spune cel mai mult despre caracterul său?

Enkeleda Mërkuri: Ceea ce am învățat de la familia mea este capacitatea de a admite micile greșeli cu grație. Acest lucru spune mai mult despre încredere, smerenie și maturitate.

Reporter: Cu ce personalitate istorică sau contemporană v-ar plăcea cel mai mult să luați prânzul?

Cel mai greu „nu”

Enkeleda Mërkuri: Ismail Kadaré, cel mai mare scriitor al Albaniei.

Reporter: Care este cel mai greu „nu” pe care a trebuit să îl spuneți în cariera dumneavoastră diplomatică?

Enkeleda Mërkuri: Cel mai greu „nu” este cel pe care îl spui atunci când înțelegi cu adevărat poziția celeilalte părți.

Reporter: Dacă Albania ar adera la Uniunea Europeană mâine, care ar fi primul lucru pe care l-ați face?

Enkeleda Mërkuri: Aș sărbători cu albanezii faptul că, după aproape trei decenii, din 2003, de când Summitul de la Salonic a deschis ușile integrării europene pentru țările balcanice, am reușit să atingem acest obiectiv.

Reporter: Ce vă lipsește cel mai mult din Albania?

Enkeleda Mërkuri: Am luptat ca să îmi aud limba maternă zilnic. Mi-e dor mai mult de oameni decât de locuri.

„În buzunarul oricărui diplomat există stiloul unui ambasador”

Reporter: Ce sfat i-ați da unui tânăr care dorește să devină ambasador?

Enkeleda Mërkuri: Din experiența mea, pot împărtăși unui tânăr diplomat ceea ce am învățat la primul meu seminar de formare, organizat în Italia pentru diplomați, la începutul anilor 2000: în buzunarul oricărui diplomat există stiloul unui ambasador. Este vorba despre răbdare, nu despre a avea mereu dreptate.

Reporter: Ce ați dori să spună oamenii despre dumneavoastră atunci când nu sunteți în încăpere?

Enkeleda Mërkuri: Că a ascultat înainte de a vorbi, iar atunci când a promis ceva, și-a respectat cuvântul.