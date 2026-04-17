Grenadă descoperită pe un bulevard din Galați. ISU a intervenit de urgență

O intervenție a pirotehniștilor a avut loc vineri dimineață în municipiul Galați, după ce autoritățile au fost alertate cu privire la prezența unui posibil element de muniție neexplodată într-o zonă circulată.
Victor Dan Stephanovici
17 apr. 2026, 09:51, Social

Potrivit unui comunicat transmis de ISU Galați, echipa pirotehnică din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „General Eremia Grigorescu” a intervenit pe Bulevardul Siderurgiștilor, în zona IREG. Sesizarea a vizat existența unui obiect suspect care ar putea fi muniție neexplodată. La fața locului, specialiștii au identificat o grenadă defensivă.

Din primele verificări, s-a stabilit că este vorba despre o grenadă defensivă, prevăzută cu focos și încărcătură activă, provenind din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. În cauză, a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectarea regimului materiilor explozive, cercetările fiind continuate de polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care obiectul a ajuns în acel loc și dispunerea măsurilor legale ce se impun. Intervenția s-a desfășurat fără incidente, iar zona nu a fost pusă în pericol.

Autoritățile reamintesc că orice obiect suspect sau posibilă muniție neexplodată nu trebuie atinsă sau mutată. „În cazul descoperirii unor elemente de muniție sau obiecte suspecte, este interzisă atingerea, lovirea sau deplasarea acestora”, transmit reprezentanții ISU. Cetățenii sunt sfătuiți să apeleze de urgență numărul 112 și să se îndepărteze de zona respectivă până la sosirea echipajelor specializate.

