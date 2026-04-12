Două proiectile neexplodate, descoperite într-un sat din Galați

La fața locului a fost trimisă o autospecială pirotehnică din cadrul ISU Urgență Galați. În urma verificării zonei, specialiștii au identificat două proiectile de calibru 105 mm.

Muniția, ridicată de pirotehniști

Proiectilele au fost ridicate de pirotehniști și transportate pentru a fi depozitată în condiții de siguranță.

Nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale, au transmis reprezentanții ISU Galați.

De unde provin astfel de proiectile

Proiectilele de acest tip sunt muniții de artilerie folosite în special în timpul celui de-al doilea război mondial, dar și în anii de după acesta, inclusiv în perioada Războiului Rece. Astfel de elemente sunt descoperite periodic în România, inclusiv în zonele în care au avut loc operațiuni militare în 1944, când frontul de est a traversat și regiunea Moldovei.

Avertisment pentru populație

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență atrag atenția că astfel de obiecte pot fi periculoase și nu trebuie atinse.

În cazul în care sunt descoperite elemente de muniție, oamenii sunt sfătuiți să anunțe imediat autoritățile prin apel la 112.