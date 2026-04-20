Un localnic din județul Harghita a găsit muniții vechi în ogradă. Ce trebuie să știm atunci când găsim muniții?

Luni, mai multe elemente de muniție au fost descoperite într-o curte în localitatea Sâncrăieni, în timpul unor lucrări de primăvară. Pompierii ISU Harghita au intervenit.
Sursă foto: ISU Harghita
Daiana Rob
20 apr. 2026, 16:55, Social

„Ajunși la fața locului, specialiștii au identificat și ridicat în vederea distrugerii 120 cartușe de infanterie calibru 6,5 mm și un tub de azvârlire pentru proiectil calibru 75 mm”, potrivit ISU Harghita.

Munițiile au fost transportate și depozitate în condiții de siguranță. Acestea urmează să fie distruse controlat, alături de alte elemente de muniție descoperite în ultima perioadă, pe raza județului.

Misiunea de distrugere de distrugere va avea loc joi, de la ora 11:00, în localitatea Cârța.

Pompierii ISU Harghita fac recomandări pentru populație:

În cazul descoperirii unor elemente de muniție, este strict interzisă atingerea acestora cu mâna sau cu alte obiecte, lovirea sau mișcarea munițiilor găsite, dar și introducerea munițiilor în foc.

De asemenea, este interzisă demontarea focoaselor sau a altor componente; ridicarea, transportul sau introducerea în locuințe; dar și utilizarea acestora în joacă de către copii sau adulți.

În cazul în care cetățenii găsesc muniție neexplodată, aceștia trebuie să anunțe imediat autoritățile, prin apel la 112. Echipele specializate vor interveni pentru eliminarea pericolului.

