Surpriză totală în scandalul medaliei de bronz obținută de Ana Bărbosu la JO Paris. Cazul va fi rejudecat

Surpriză totală în scandalul medaliei de bronz obținută de Ana Bărbosu la Jocurile Olimpice de la Paris 2024. Cazul va fi rejudecat, a anunțat Tribunalul Federal Elvețian, potrivit publicației Golazo.
Sursa foto: ALEXANDRU DOBRE/ MEDIAFAX FOTO
Petru Mazilu
29 ian. 2026, 15:32, Sport

Gimnasta română Ana Bărbosu a rămas fără medalia de bronz obținută la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024.

Tribunalul Federal Elvețian a decis că dosarul trebuie să fie rejudecat.

Rejudecarea a fost decisă în urma apelului făcut de americani care susțin că medalia trebuie să revină sportivei Jordan Chiles.

Aceasta a fost ultima formă de atac a americanilor după ce nu au avut succes la precedentele acțiuni.

Bărbosu, din nou la proces

Finala probei feminine de gimnastică la sol de la Jocurile Olimpice de Vară de la Paris a fost umbrită de o dispută privind punctajul şi clasamentul final. Iniţial, românca Ana Bărbosu a obţinut bronzul, dar după o contestaţie a echipei SUA, punctajul lui Jordan Chiles a fost ajustat, lăsând-o pe Bărbosu fără medalie.

Decizia a fost contestată ulterior de România la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, care a anulat revizuirea, readucând medalia de bronz în posesia lui Bărbosu. Echipa SUA a încercat să conteste din nou hotărârea, dar fără succes, până la decizia din ianuarie 2026.

Cazul va fi rejudecat și instanța va confirma că medalia este a româncei sau va decide să o acorde americanei.

