Surpriză totală în scandalul medaliei de bronz obținută de Ana Bărbosu la JO Paris. Cazul va fi rejudecat

Gimnasta română Ana Bărbosu a rămas fără medalia de bronz obținută la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024.
Tribunalul Federal Elvețian a decis că dosarul trebuie să fie rejudecat.
Rejudecarea a fost decisă în urma apelului făcut de americani care susțin că medalia trebuie să revină sportivei Jordan Chiles.
Aceasta a fost ultima formă de atac a americanilor după ce nu au avut succes la precedentele acțiuni.
Finala probei feminine de gimnastică la sol de la Jocurile Olimpice de Vară de la Paris a fost umbrită de o dispută privind punctajul şi clasamentul final. Iniţial, românca Ana Bărbosu a obţinut bronzul, dar după o contestaţie a echipei SUA, punctajul lui Jordan Chiles a fost ajustat, lăsând-o pe Bărbosu fără medalie.
Decizia a fost contestată ulterior de România la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, care a anulat revizuirea, readucând medalia de bronz în posesia lui Bărbosu. Echipa SUA a încercat să conteste din nou hotărârea, dar fără succes, până la decizia din ianuarie 2026.
Cazul va fi rejudecat și instanța va confirma că medalia este a româncei sau va decide să o acorde americanei.