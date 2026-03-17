Liga Campionilor: Arsenal, PSG, Real Madrid și Sporting, în sferturile de finală după meciurile de marți seară

Arsenal a învins-o acasă pe Bayer Leverkusen cu 2-0 și a mers mai departe cu 3-1 la general, PSG s-a impus cu 3-0 pe terenul lui Chelsea și a închis dubla cu 8-2, iar Real Madrid a câștigat cu 2-1 la Manchester City, calificându-se cu 5-1 la general. Cea mai spectaculoasă răsturnare de situație a serii a fost reușită de Sporting, care a întors eșecul de 0-3 din tur și a eliminat-o pe Bodø/Glimt după 5-0, obținut după prelungiri.

La Lisabona, Sporting a forțat prelungirile după ce a egalat situația la general în timpul regulamentar, înainte de a mai puncta de două ori și de a semna una dintre revenirile serii în competiție. La Londra, Arsenal a controlat returul cu Leverkusen și a rezolvat calificarea prin golurile marcate de Eberechi Eze și Declan Rice, în timp ce PSG nu i-a lăsat nicio șansă lui Chelsea, după ce a deschis scorul rapid și și-a consolidat avantajul până la un categoric 8-2 la general.

În cel mai sonor duel al serii, Real Madrid a eliminat-o fără emoții pe Manchester City, după 2-1 în deplasare și 5-1 la general, Vinicius Jr fiind decisiv pentru formația spaniolă. În sferturi, Arsenal va întâlni Sporting, PSG va juca împotriva câștigătoarei dintre Liverpool și Galatasaray, iar Real Madrid va da peste învingătoarea dintre Bayern Munchen și Atalanta.