Alegeri prezidențiale în Portugalia. Candidatul de extrema dreapta ar putea câștiga primul tur

Candidatul partidului de extrema dreapta ar putea câștiga primul tur al alegerilor prezidențiale din Portugalia. Asta indică sondajele realizate înainte de scrutinul de duminică. În schimb, candidatul de extrema dreapta nu este cotat cu șanse ca să câștige și turul doi al alegerilor prezidențiale.
Petru Mazilu
18 ian. 2026, 08:43, Politic

Candidatul și liderul liderul partidului de extrema dreapta din Portugalia, André Ventura, ar putea câștiga primul tur al alegerilor, arată sondajele citate de Le Figaro. Totuși, deputatul în vârstă de 43 de ani are foarte puține șanse să câștige și turul al doilea.

Portughezii se prezintă la urne duminică pentru primul tur al alegerilor prezidențiale în care extrema dreaptă, principala forță de opoziție din țara iberică, ar putea obține un nou succes prin trimiterea candidatului în turul al doilea. Secțiile de votare s-au deschis la ora locală 8:00, iar primele estimări vor fi publicate la ora 20:00. Turul doi va fi organizat, dacă va fi cazul, pe 8 februarie.

11 candidați în cursă

11 candidați sunt în cursa electorală. André Ventura, liderul partidului de extremă dreaptă Chega („Destul”), ar putea ieși pe primul loc. Candidatul socialist Antonio José Seguro părea să aibă un ușor avans față de eurodeputatul liberal João Cotrim Figueiredo în cursa pentru locul al doilea.

Alți doi candidați au șanse de a se califica în al doilea tur. Este vorba despre Luis Marques Mendes, din tabăra guvernamentală de dreapta, și un amiral în retragere care candidează ca independent, Henrique Gouveia e Melo.

Singurul candidat care a participat și la alegerile prezidențiale anterioare din 2021 este André Ventura. Atunci, el a obținut 11,9% din voturi, terminând pe locul trei. De atunci, partidul său a câștigat constant teren, obținând 22,8% din voturi și 60 de locuri la alegerile parlamentare din mai anul trecut.

Câștigătorul alegerilor îl va succeda pe conservatorul Marcelo Rebelo de Sousa, care a avut două mandate.

Ales prin sufragiu universal, președintele portughez nu deține puteri executive, dar poate fi chemat să joace un rol de arbitru în perioade de criză. El are dreptul de a dizolva Parlamentul pentru a convoca alegeri parlamentare.

