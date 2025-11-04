Georgescu, despre candidatura Ancăi Alexandrescu: Fiecare face cum crede. Eu mi-am exprimat punctul de vedere

„Eu nu sunt dezamăgit și nu sunt supărat pe nimeni. Pentru că ce am spus duminică… Eu mi-am exprimat punctul de vedere și fiecare face cum crede. De ce? Pentru că este liberul arbitru. Eu în fața poporului român nu pot să spun altceva decât că el a câștigat”, spune fostul candidat la Președinție Călin Georgescu, prezent la secția de poliție pentru a semna controlul judiciar.

El afirmă, însă, că „nu mai există siguranța că aceste alegeri vor fi libere”.

Partidul AUR a anunțat oficial că o va sprijini pe jurnalista Anca Alexandrescu în cursa pentru Primăria Capitalei. Decizia a fost luată luni seara, în cadrul unei ședințe a conducerii desfășurate la Parlament, care a început la ora 19:00.

Într-un mesaj postat duminică seară, pe pagina sa de Facebook, Călin Georgescu a anunțat că boicotează alegerile din București: „Un guvern ilegitim nu poate face alegeri legitime. E o farsă organizată sub aparența Binelui.”