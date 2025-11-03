Anca Alexandrescu, reacție după declarațiile lui Georgescu: „Transformați un mesaj despre frauda voastră într-unul de dezbinare între persoane”

Jurnalista de la Realitatea Plus și candidata la alegerile pentru Primăria Capitalei, Anca Alexandrescu, a reacționat luni, după ce, duminică seara, Călin Georgescu a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj în care critica alegerile din decembrie pentru Primăria Capitalei.

Fostul candidat la președinție Călin Georgescu a pus sub semnul întrebării legalitatea scrutinului și a insinuat că nu sprijină niciun candidat în competiția pentru funcția de primar.

„Nu am cerut niciunui partid, nou sau vechi, să vorbească în numele meu. Oricine pretinde că o face alege minciuna”, a transmis Călin Georgescu, într-un mesaj postat pe pagina lui de Facebook.

„Vreți sa transformați un mesaj care este despre voi și frauda voastră, un apel să nu vă mai lăsăm să acoperiți frauda și lovitura de stat, într un mesaj de dezbinare între persoane! Nu e despre candidați! E despre VOI!”, a scris Anca Alexandrescu, ca reacție, pe pagina sa.

Despre mesajul lui Călin Georgescu, Anca Alexandrescu a scris că „trebuie citit nu ca o reacție punctuală, ci ca o radiografie a unui lung lanț de abuzuri”.

Ea a mai punctat că după anularea alegerilor de anul trecut, din data de 6 decembrie, „sistemul a deschis o cutie a ilegalităților și a aruncat România într-o spirală a nedreptății, unde fiecare nouă decizie abuzivă nu este decât o consecință firească a primei – anularea votului poporului”.

AUR urmează să decidă pe cine susține pentru Primăria București

AUR se întâlnește astăzi, de la ora 19:00, în cadrul ședinței Consiliului Național de Conducere, pentru a stabili dacă o va sprijini pe Anca Alexandrescu în cursa pentru Primăria București, sau mai are alte variante de candidați.

Senatorul AUR Petrișor Peiu a afirmat că partidul nu poate renunța la propriul candidat la alegeri.

„Înţelegem cu toţii frustrarea şi neîncrederea pe care domnul Georgescu a căpătat-o, în raport cu modul în care instituţiile statului, aşa numitul sistem, organizează alegerile. Atunci când eşti descalificat de două ori din cursa prezidenţială fără un motiv legal, sigur că ai un sentiment de neîncredere şi este normal să îţi manifeşti acest sentiment de neîncredere. Însă, pe de altă parte noi suntem un partid politic care avem datoria, ca orice alt partid politic, să reprezinte pe cei care cred în valorile conservatoare, în Parlament, în consilii locale şi aşa mai departe”, a spus Petrişor Peiu, într-o conferință de presă.