Nicușor Dan, în fața românilor din Franța: România a început un proces profund de reconciliere între administrație și societate

Aflat într-o vizită oficială în Franța, președintele României, Nicușor Dan, le-a transmis românilor din diaspora un mesaj puternic despre direcția în care se îndreaptă țara, subliniind că România se află într-un moment de reconstrucție a încrederii dintre cetățeni și stat.

„Față de unde riscam să fim anul trecut, cred că ne-am învățat cu toții lecțiile și am început un proces destul de lung de reconciliere între administrație și societate”, a afirmat președintele în cadrul întâlnirii cu comunitatea românească din Franța.

El a explicat că România trece printr-o etapă de maturizare: „România are azi maturitatea să se auto-evalueze, să știe ce poate. Are o zonă privată foarte dinamică și o administrație care, într-o anumită măsură, este de bună credință și începe să știe ce vrea.”

Interfață pentru diaspora: un nou mecanism de comunicare

Nicușor Dan a anunțat că Administrația Prezidențială lucrează la crearea unei interfețe dedicate românilor din diaspora, pentru ca dialogul cu instituțiile statului să fie mai clar și mai eficient.

„Încercăm să creăm o interfață astfel încât, în mod structurat și pentru toți românii care trăiesc în afara României, să facem lucruri care să țină și să facă acțiunile noastre mai eficiente”, a spus acesta.

Apel la colaborare: „Putem face mai mult împreună”

Președintele a subliniat că relația dintre stat și diaspora trebuie să fie una de parteneriat, accentuând nevoia de cooperare în domeniul economic și academic: „Întrebarea este cum putem să colaborăm mai mult. Este în beneficiul tuturor să extindem comunicarea”.

La final, Nicușor Dan a transmis un mesaj de optimism comunității românești: „Vreau să vă invit să continuăm dialogul, astfel încât să reușim să facem multe lucruri împreună”.

Ce spunea Nicușor Dan în urmă cu o săptămână

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis, de asemenea, un mesaj, și în urmă cu o săptămână, la recepția organizată cu ocazia Zilei Naționale, în care a a vorbit despre starea actuală a țării punctând atât provocările cu care se confruntă România, dar și progresele realizate.

„Trăim mai prost decât anul trecut. Dar trăim mult mai bine decât acum 20 de ani. Și trăim mai bine decât mulți din oamenii din țări vecine nouă”, a spus, luni, șeful statului.

Nicușor Dan a recunoscut și provocările cu care se confrunta statul român: „România este o țară coruptă și românii au dreptate când spun că nu văd o voință a statului român de a lupta cu corupția și mai au dreptate când sunt revoltați de faptul că oameni corupți vin și le dau lecții de moralitate la televizor. Totuși suntem mai puțin corupți decât acum 20 de ani”.