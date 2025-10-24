MApN: Încǎ o escadrilă de aeronave F-16 Fighting Falcon execută misiuni de Poliție Aeriană

Este vorba de escadrila 48 Aviație Vânătoare a Bazei 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu” de la Câmpia Turzii care execută astfel de misiuni în spațiul aerian al României începând din 20 octombrie.

Misiunile au ca scop asigurarea integrității spațiului aerian românesc și apărarea flancului estic al NATO.

Certificarea celei de a doua escadrile de aeronave F-16 Fighting Falcon demonstrează nivelul ridicat de interoperabilitate al Forțelor Aeriene Române, precum și capacitatea României de a contribui cu capabilități defensive moderne în cadrul unui sistem comun de apărare aeriană, transmite ministerul.

În prezent, pe teritoriul Romaniei se află trei escadrile de aeronave de luptă care execută poliție aeriană sub comanda NATO. Pe lângă Escadrila 57 de la Fetești și Escadrila 48 de la Câmpia Turzii, un detașament al Forțelor Aeriene Germane cu 5 aeronave Eurofighter Typhoon execută misiuni de poliție aeriană la Mihail Kogălniceanu.