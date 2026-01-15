Turcia urmează să desfășoare avioane de luptă în România și Estonia în cadrul misiunilor NATO

Avioanele de luptă turcești vor fi desfășurate pentru o perioadă de patru luni în Estonia, între august și noiembrie 2026, iar din decembrie 2026 până în martie 2027 acestea vor fi trimise în România, potrivit oficialilor de la Ankara, citați de agenția Reuters.

Ministerul a precizat că Turcia a avut o contribuție semnificativă la operațiunile NATO de poliție aeriană, adăugând că au participat la misiuni similare în Polonia, între iulie și septembrie 2021, precum și în România, între noiembrie 2023 și aprilie 2024.

Marți, NATO a solicitat Turciei să desfășoare avioane de luptă F-16 pentru misiunea de poliție aeriană în statele baltice încă din 2026, cu câteva luni mai devreme decât era planificat inițial, au declarat surse pentru Bloomberg.

Decizia privind noile desfășurări vine pe fondul intensificării măsurilor de apărare aeriană ale NATO, în contextul acuzațiilor privind încălcări repetate ale spațiului aerian aliat de către Rusia.