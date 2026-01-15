Prima pagină » Știrile zilei » Turcia urmează să desfășoare avioane de luptă în România și Estonia în cadrul misiunilor NATO

Turcia urmează să desfășoare avioane de luptă în România și Estonia în cadrul misiunilor NATO

Ministerul turc al Apărării a anunțat joi că va trimite avioane de luptă în România și Estonia pentru misiunile de poliție aeriană desfășurate în cadrul Alianței Nord-Atlantice.
Turcia urmează să desfășoare avioane de luptă în România și Estonia în cadrul misiunilor NATO
Sursa foto: ALEXANDRU DOBRE/ MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
15 ian. 2026, 11:56, Știri externe

Avioanele de luptă turcești vor fi desfășurate pentru o perioadă de patru luni în Estonia, între august și noiembrie 2026, iar din decembrie 2026 până în martie 2027 acestea vor fi trimise în România, potrivit oficialilor de la Ankara, citați de agenția Reuters. 

Ministerul a precizat că Turcia a avut o contribuție semnificativă la operațiunile NATO de poliție aeriană, adăugând că au participat la misiuni similare în Polonia, între iulie și septembrie 2021, precum și în România, între noiembrie 2023 și aprilie 2024. 

Marți, NATO a  solicitat Turciei să desfășoare avioane de luptă F-16 pentru misiunea de poliție aeriană în statele baltice încă din 2026, cu câteva luni mai devreme decât era planificat inițial, au declarat surse pentru Bloomberg. 

Decizia privind noile desfășurări vine pe fondul intensificării măsurilor de apărare aeriană ale NATO, în contextul acuzațiilor privind încălcări repetate ale spațiului aerian aliat de către Rusia. 

Recomandarea video

EXCLUSIV Înalta Curte condusă de Lia Savonea trimite la CCR o expertiză pentru a împiedica reforma pensiilor speciale ale magistraților
G4Media
Orașele din România în care ninge 13 zile la rând, începând de astăzi, potrivit meteorologilor Accuweather
Gandul
Cauza morții Nicoletei Drăgușin. Boala nemiloasă de care suferea jurnalista, de fapt
Cancan
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Prosport
Reacția dură a lui Dan Capatos, după ce Gino Iorgulescu a spus că fiul său nu are discernământ: „Nu poate fi tutorele lui Mario, că nu este capabil de așa ceva”
Libertatea
Cu ce probleme de sănătate te-ai putea confrunta în 2026, în funcție de zodia ta
CSID
Presa franceză scrie că Dacia pregătește un nou model. Cum se va chema și cât ar putea costa?
Promotor