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Un fruct ieftin oferă beneficii uriașe: de ce îl recomandă specialiștii pentru sănătatea inimii

Afinele sălbatice se numără printre alimentele pe care nutriționiștii le recomandă pentru consumul zilnic, datorită conținutului ridicat de fibre și antioxidanți.
Un fruct ieftin oferă beneficii uriașe: de ce îl recomandă specialiștii pentru sănătatea inimii
Sursa foto: Pixabay
Oana Antipa
29 iun. 2026, 18:43, Ştiinţă-Sănătate
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Potrivit specialiștilor, aceste fructe pot contribui la sănătatea inimii și la menținerea unei tensiuni arteriale normale, în cadrul unei alimentații echilibrate, potrivit AOL.

De-a lungul timpului, mai multe alimente au fost incluse în categoria „superalimentelor”, datorită valorii lor nutritive. Printre acestea se numără legumele cu frunze verzi, peștele gras și fructele de pădure.

De ce sunt recomandate afinele sălbatice

Nutriționistul Olivia Hamilton susține că afinele sălbatice oferă beneficii care depășesc aportul obișnuit de vitamine și minerale.

Potrivit acesteia, fructele au un conținut ridicat de fibre și sunt o sursă importantă de antocianine. Acești compuși naturali sunt responsabili pentru culoarea intensă a afinelor și au efect antioxidant.

Antioxidanții contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ, proces asociat cu îmbătrânirea și apariția unor boli cronice.

În plus, un consum adecvat de fibre este asociat cu o digestie sănătoasă și cu un risc mai redus de boli cardiovasculare.

Posibile beneficii pentru inimă

Specialiștii spun că alimentele bogate în antocianine pot susține sănătatea sistemului cardiovascular.

Mai multe cercetări au asociat consumul regulat de fructe de pădure cu o tensiune arterială mai bine controlată și cu îmbunătățirea funcției vaselor de sânge.

Totuși, medicii atrag atenția că niciun aliment nu poate înlocui tratamentul recomandat persoanelor diagnosticate cu hipertensiune arterială.

Beneficiile apar atunci când aceste fructe sunt incluse într-o alimentație variată și într-un stil de viață sănătos.

Cum pot fi consumate

Afinele sălbatice pot fi consumate proaspete sau congelate, fără diferențe importante în ceea ce privește valoarea nutritivă.

Ele pot fi adăugate la iaurt, fulgi de ovăz, smoothie-uri sau salate. De asemenea, pot reprezenta o gustare sănătoasă între mese.

Nutriționiștii recomandă includerea regulată a fructelor și legumelor în alimentația zilnică, alături de cereale integrale, proteine de calitate și grăsimi sănătoase, pentru reducerea riscului de boli cardiovasculare și menținerea unei stări bune de sănătate.

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