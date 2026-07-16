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După Ana Bărbosu, încă o gimnastă română ajunge în NCAA. Denisa Golgotă va concura pentru California

Gimnastica românească va avea încă o reprezentantă în campionatul universitar din SUA. După ce Ana Bărbosu a ales Universitatea Stanford, și Denisa Golgotă va evolua în NCAA, după ce a fost prezentată oficial de echipa feminină a Universității California, Berkeley (California Golden Bears).
După Ana Bărbosu, încă o gimnastă română ajunge în NCAA. Denisa Golgotă va concura pentru California
sursă foto: Universitatea California, Berkeley
Petre Apostol
16 iul. 2026, 12:36, Sport
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Retrasă din activitate în 2020, Denisa Golgotă, în vârstă de 24 de ani, a revenit în competiții în 2025, iar rezultatele nu au întârziat să apară.

Ea a făcut parte din echipa României care a ocupat locul al patrulea la Campionatele Europene din 2025 și s-a calificat în finalele de la individual compus și bârnă, unde a încheiat pe locurile 7 și, respectiv, 8.

La Campionatele Mondiale din același an a încheiat pe locul 7 în finala de la sol.

Înaintea retragerii temporare, Denisa Golgotă era considerată una dintre marile speranțe ale gimnasticii românești.

La Campionatele Europene din 2018 a cucerit argintul la sol și bronzul la sărituri, iar în același an a reprezentat România la Campionatele Mondiale de la Doha.

Mutarea în NCAA reprezintă un nou pas important în cariera sportivei din Gorj. California Golden Bears este una dintre echipele de tradiție din NCAA.

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