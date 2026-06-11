Furia naturii în Suceava: Cod roșu de ploi și vijelii

Potrivit ANM, sunt sub avertizare localitățile Suceava, Salcea, Cornu Luncii, Udești, Mălini, Șcheia, Bosanci, Todirești, Slatina, Ipotești, Moara, Horodniceni, Mitocu Dragomirnei, Pătrăuți, Stroiești, Valea Moldovei, Pârteștii de Jos, Drăgoiești, Berchisesti, Bunești, Ilișești, Comănești, Ciprian Porumbescu și Bălăceana.

Se vor semnala grindină de mari dimensiuni (> 4 cm), vijelie puternică, cu rafale de peste 90 km/h, averse torențiale care vor acumula peste 40 l/mp.

Atenționarea cod roșu este valabilă până la ora 16.00.