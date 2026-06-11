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Furia naturii în Suceava: Cod roșu de ploi și vijelii

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o atenționare cod roșude ploi și vijelii, valabil pentru mai multe localități din județul Suceava.
Furia naturii în Suceava: Cod roșu de ploi și vijelii
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Berk Ozkan / Anadolu Agency
Laura Buciu
11 iun. 2026, 15:10, Știrile zilei
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Potrivit ANM, sunt sub avertizare localitățile Suceava, Salcea, Cornu Luncii, Udești, Mălini, Șcheia, Bosanci, Todirești, Slatina, Ipotești, Moara, Horodniceni, Mitocu Dragomirnei, Pătrăuți, Stroiești, Valea Moldovei, Pârteștii de Jos, Drăgoiești, Berchisesti, Bunești, Ilișești, Comănești, Ciprian Porumbescu și Bălăceana.

Se vor semnala grindină de mari dimensiuni (> 4 cm), vijelie puternică, cu rafale de peste 90 km/h, averse torențiale care vor acumula peste 40 l/mp.

Atenționarea cod roșu este valabilă până la ora 16.00.

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