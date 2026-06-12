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Meteorologii avertizează: patru săptămâni cu ploi sub normal și temperaturi ridicate în România

ANM a publicat estimările meteorologice pentru intervalul 15 iunie – 13 iulie 2026. Temperaturile vor fi peste cele normale în regiunile vestice, iar precipitațiile vor fi deficitare în cea mai mare parte a țării.
Meteorologii avertizează: patru săptămâni cu ploi sub normal și temperaturi ridicate în România
Andreea Tobias
12 iun. 2026, 07:24, Știrile zilei
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România va traversa aproape o lună cu temperaturi peste normale și precipitații deficitare, potrivit estimărilor meteorologice publicate pentru intervalul 15 iunie – 13 iulie 2026. Regiunile vestice vor fi cel mai afectate atât de căldura excesivă, cât și de lipsa ploilor.

Ce temperaturi sunt așteptate în prima săptămână, 15–22 iunie

În intervalul 15–22 iunie, valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât normalul sezonului în regiunile vestice, sud-vestice și centrale. În restul țării, temperaturile vor fi apropiate de cele specifice acestei perioade.

Precipitațiile vor fi deficitare la nivelul întregii țări. Deficitul pluviometric va fi resimțit mai ales în zonele montane.

Ce se schimbă în săptămâna 22–29 iunie

Săptămâna 22–29 iunie aduce temperaturi mai ridicate decât normalul în cea mai mare parte a României. Abaterea termică pozitivă va fi mai accentuată în regiunile vestice.

Și în această perioadă, precipitațiile vor tinde spre deficit în majoritatea regiunilor. Zonele vestice și nord-vestice vor înregistra cel mai pronunțat deficit de ploi.

Cum evoluează vremea între 29 iunie și 6 iulie

În intervalul 29 iunie – 6 iulie, temperatura medie va fi apropiată de valorile normale doar în sud-estul țării. În rest, mercurul va depăși ușor normalul specific acestei perioade.

Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în regiunile sud-vestice. În celelalte zone, precipitațiile se vor situa în jurul valorilor normale.

Ce aduce ultima săptămână, 6–13 iulie

Săptămâna 6–13 iulie menține același tipar în jumătatea vestică a țării: temperaturi ușor peste normale și precipitații deficitare. În restul României, atât temperaturile, cât și cantitățile de ploaie vor fi apropiate de valorile normale ale perioadei.

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