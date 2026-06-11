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ANM a emis cod portocaliu de furtuni puternice. Județele lovite de ploi torențiale și vijelii

ANM a emis cod portocaliu pentru 12 județe și cod galben pentru jumătate din țară. Sunt așteptate rafale de până la 90 km/h, grindină și până la 70 de litri pe metru pătrat.
ANM a emis cod portocaliu de furtuni puternice. Județele lovite de ploi torențiale și vijelii
Andreea Tobias
11 iun. 2026, 09:49, Știrile zilei
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Începând de joi, ora 12:00, și până vineri, ora 10:00, sunt sub cod portocaliu județele Cluj, Alba, Hunedoara, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Bacău, Neamț și Suceava.

De asemenea, sunt vizate zonele montane din Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu și Gorj.

În aceste zone sunt așteptate averse torențiale cu acumulări de 40-60 de litri pe metru pătrat în una până la trei ore, izolat peste 70 de litri. Vântul va sufla în rafale de 70-90 km/h, iar grindina va fi de dimensiuni medii.

Cod galben: Transilvania, Moldova, Oltenia și alte regiuni

Un cod galben este valabil de joi dimineață, ora 10:00, până vineri la aceeași oră. Vizează Transilvania, Moldova, Oltenia, sudul Banatului, cea mai mare parte a Munteniei și Maramureșului și zona montană.

Sunt prognozate averse, descărcări electrice, vijelii cu rafale de 50-70 km/h și grindină de mici dimensiuni. Cantitățile de apă vor ajunge la 20-30 de litri pe metru pătrat, izolat peste 40-50 de litri.

Vineri, furtunile continuă în Muntenia și Dobrogea

Un al doilea cod galben intră în vigoare vineri, 12 iunie, între orele 10:00 și 21:00, pentru Muntenia și Dobrogea.

Sunt așteptate averse însoțite de descărcări electrice, cu acumulări de 20-30 de litri pe metru pătrat, izolat peste 40 de litri.

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