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ANM a emis Cod galben de furtuni și ploi torențiale. Vânt puternic, grindină și cantități importante de apă în mai multe regiuni din țară

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis joi o informare meteo și o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferică, valabile până la ora 21:00, care vizează mai multe regiuni din țară. Meteorologii anunță averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și intensificări ale vântului, cu rafale de până la 60 km/h și cantități de apă ce pot depăși local 40 l/mp.
ANM a emis Cod galben de furtuni și ploi torențiale. Vânt puternic, grindină și cantități importante de apă în mai multe regiuni din țară
sursa foto: pixabay
Gabriel Pecheanu
12 iun. 2026, 10:06, Social
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Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis joi, 12 iunie, o informare meteorologică și o atenționare Cod galben de instabilitate atmosferică, valabile până la ora 21:00. Meteorologii avertizează că mai multe zone din România vor fi afectate de ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și intensificări ale vântului.

Potrivit ANM, în intervalul 12 iunie, ora 10:00 – 12 iunie, ora 21:00, vântul va avea intensificări temporare în Moldova, Dobrogea, local în Oltenia și Muntenia, precum și izolat în restul teritoriului. Rafalele vor atinge, în general, viteze de 40-50 km/h.

Cod galben de furtuni în Dobrogea și Muntenia

Meteorologii au emis și o atenționare Cod galben pentru Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei, unde sunt așteptate fenomene de instabilitate atmosferică accentuată.

În aceste zone vor fi perioade cu averse torențiale, descărcări electrice frecvente și intensificări ale vântului care vor ajunge la viteze de 50-60 km/h. Izolat, se pot produce vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni.

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Cantități de apă de peste 40 de litri pe metru pătrat

ANM precizează că, în intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor ajunge la 20-30 de litri pe metru pătrat, iar izolat pot depăși 40 de litri pe metru pătrat.

Specialiștii recomandă populației să evite deplasările în timpul furtunilor puternice și să ia măsuri pentru protejarea bunurilor care pot fi afectate de rafalele de vânt sau de căderile de grindină.

Furtuni și în alte regiuni ale țării

Manifestări de instabilitate atmosferică vor apărea temporar și pe arii restrânse din Moldova, Transilvania, Oltenia și sud-vestul Munteniei.

Meteorologii monitorizează evoluția fenomenelor și nu exclud actualizarea avertizărilor în funcție de intensitatea precipitațiilor și a furtunilor din următoarele ore.

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