Samsung investește 73 miliarde dolari în semiconductori pentru inteligența artificială

Cea mai mare companie din Coreea de Sud își majorează investițiile cu 22% în 2026, alocând un nivel record de capital în încercarea de a prelua conducerea în domeniul semiconductorilor pentru inteligență artificială, informează Bloomberg.

Investițiile Samsung sunt mai mari decât cele circa 50 de miliarde de dolari pe care TSMC le va cheltui în acest an pentru extindere și dezvoltare.

Decizia reflectă o schimbare strategică spre cererea generată de inteligența artificială.

La adunarea generală anuală de miercuri, co-CEO-ul Jun Young-hyun a spus că dezvoltarea inteligenței artificiale duce la o creștere puternică a comenzilor. În acest context, compania se va concentra pe cipuri AI de nouă generație și pe tehnologii avansate de producție.

Samsung, SK Hynix și Micron au o cerere foarte mare pentru memoriile de top folosite de Nvidia. În același timp, această orientare spre produse avansate duce la o lipsă tot mai mare de cipuri de memorie obișnuite, utilizate în majoritatea dispozitivelor, de la mașini la telefoane.

Deficitul începe să afecteze profiturile, să dea peste cap planurile companiilor și să crească prețurile pentru laptopuri, smartphone-uri, mașini și centre de date.