Samsung investește 73 miliarde dolari în semiconductori pentru inteligența artificială

Samsung intenționează să cheltuiască peste 110 trilioane de woni (73,3 miliarde de dolari) în acest an pentru extinderea capacităților de producție de cipuri și pentru cercetare.
Iulian Moşneagu
19 mart. 2026, 12:02, Economic

Cea mai mare companie din Coreea de Sud își majorează investițiile cu 22% în 2026, alocând un nivel record de capital în încercarea de a prelua conducerea în domeniul semiconductorilor pentru inteligență artificială, informează Bloomberg.

Investițiile Samsung sunt mai mari decât cele circa 50 de miliarde de dolari pe care TSMC le va cheltui în acest an pentru extindere și dezvoltare.

Decizia reflectă o schimbare strategică spre cererea generată de inteligența artificială.

La adunarea generală anuală de miercuri, co-CEO-ul Jun Young-hyun a spus că dezvoltarea inteligenței artificiale duce la o creștere puternică a comenzilor. În acest context, compania se va concentra pe cipuri AI de nouă generație și pe tehnologii avansate de producție.

Samsung, SK Hynix și Micron au o cerere foarte mare pentru memoriile de top folosite de Nvidia. În același timp, această orientare spre produse avansate duce la o lipsă tot mai mare de cipuri de memorie obișnuite, utilizate în majoritatea dispozitivelor, de la mașini la telefoane.

Deficitul începe să afecteze profiturile, să dea peste cap planurile companiilor și să crească prețurile pentru laptopuri, smartphone-uri, mașini și centre de date.

Recomandarea video

Judecătoarea Ramona Milu, membră CSM, numără elefanții din sufrageria Justiției
G4Media
Nicușor Dan anunță măsuri ale statului pentru plafonarea prețului la carburanți. Când ar trebui să intre în vigoare
Gandul
Vortex polar. Prognoză aprilie 2026: Ninsori viscolite ca în mijlocul iernii, în România, potrivit meteorologilor Accuweather
Cancan
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie. Paula Badosa e într-o formă de vis
Prosport
Asaltul românilor asupra benzinăriilor din Bulgaria. „O să fim din ce în ce mai mulţi pe aici, dacă mai cresc puţin preţurile”
Libertatea
Ciorba „săracului” | Rețetă de ciorbă care te costă doar 9 lei (4 porții)
CSID
Noul Duster arată ca o „mașină de bogați” dar costă puțin. Varianta epuizată înainte de lansare
Promotor