Stare de alertă în Pakistan după ploile musonice. Peste 100 de oameni și-au pierdut viața

Autoritățile avertizează că precipitațiile vor continua în această săptămână, în condițiile în care numeroase localități sunt deja inundate, iar sute de locuințe au fost avariate.

Peste 100 de victime de la începutul sezonului musonic

Autoritatea Națională pentru Managementul Dezastrelor (NDMA) din Pakistan a anunțat că bilanțul victimelor provocate de ploile musonice a ajuns la 107 persoane, de la debutul sezonului, la sfârșitul lunii iunie, relatează Al Jazeera.

Alte 344 de persoane au fost rănite, iar sute de locuințe au suferit pagube în urma precipitațiilor abundente și a viiturilor.

Cele mai multe decese au fost înregistrate în provincia Khyber Pakhtunkhwa, unde au murit 55 de persoane, urmată de provincia Punjab, cu 36 de victime.

Potrivit autorităților, mai mult de jumătate dintre decese au fost provocate de prăbușirea locuințelor sau a acoperișurilor în timpul furtunilor.

Zone întinse din Punjab, sub ape

Situația este deosebit de gravă în provincia Punjab, cea mai populată din Pakistan, unde autoritățile au deschis cel puțin 17 centre de primire pentru persoanele evacuate din calea apelor.

Responsabilii din cadrul Departamentului pentru Irigații au avertizat că aproximativ 400 de kilometri pătrați din regiunile Lahore și Gujranwala sunt acoperiți de ape.

„Situația seamănă cu o mare interioară”, au declarat oficialii locali, descriind amploarea inundațiilor.

Șefa guvernului provincial din Punjab, Maryam Nawaz Sharif, a anunțat că echipele de intervenție acționează pentru evacuarea apei și limitarea efectelor inundațiilor.

Noi ploi sunt prognozate în această săptămână

Serviciul Meteorologic pakistanez estimează că riscul producerii unor noi inundații majore rămâne redus până marți, însă un nou episod de precipitații este așteptat începând de miercuri.

Ploile sunt prognozate în zona Islamabadului, în nordul provinciei Punjab, în partea administrată de Pakistan din Cașmir, precum și în provinciile Khyber Pakhtunkhwa și Gilgit-Baltistan.

Autoritățile monitorizează evoluția principalelor râuri, în special râul Ravi, unde nivelul apei a atins deja pragul unei viituri de intensitate medie.

Pakistanul, vulnerabil în fața sezonului musonic

Sezonul musonic din Pakistan durează, de regulă, până în luna septembrie și provoacă anual inundații și alunecări de teren.

Specialiștii atrag atenția că dezvoltarea urbană necontrolată și extinderea cartierelor construite în zone inundabile amplifică efectele fenomenelor meteorologice extreme.

Anul trecut, ploile musonice au provocat peste o mie de decese în Pakistan, au obligat aproximativ două milioane de persoane să își părăsească locuințele și au produs pagube importante în agricultură și zootehnie.

Autoritățile avertizează că actualul sezon se află abia la jumătate, iar riscul producerii unor noi inundații rămâne ridicat în următoarele săptămâni.