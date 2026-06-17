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Trump afirmă că SUA pot acționa fără europeni în Strâmtoarea Ormuz, dar spune că „toți” s-au oferit să ajute

Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a declarat miercuri că aliații europeni ai Washingtonului s-ar fi angajat să contribuie la operațiunile de deminare din Strâmtoarea Ormuz, pentru a asigura siguranța traficului maritim internațional.
Trump afirmă că SUA pot acționa fără europeni în Strâmtoarea Ormuz, dar spune că „toți” s-au oferit să ajute
Andrei Rachieru
17 iun. 2026, 19:36, Știri externe
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Potrivit relatărilor preluate de CNN, Trump a evitat să precizeze ce state europene s-au oferit să participe, afirmând doar că „toate” țările relevante ar fi implicate, în funcție de capacitățile tehnice disponibile.

„Cele care au acel tip de echipament au făcut-o, însă fiecare dintre ele s-a angajat să se implice”, a declarat liderul american.

Rolul Europei

Donald Trump a susținut că Statele Unite nu au avut nevoie de sprijin european pentru redeschiderea și securizarea Strâmtorii Ormuz, ca urmare a unui acord cu Iranul, însă a subliniat că echipamentele de tip dragoare furnizate de aliați ar putea fi utile pentru accelerarea procesului de deminare.

El a afirmat că reluarea traficului maritim în zonă este unul dintre principalele beneficii ale înțelegerii cu Iranul, însă a admis că va fi necesar timp pentru ca ruta să fie complet sigură pentru petroliere și nave comerciale.

Aflăt în Franța, la Evian, în cadrul Summitului G7, liderul american a lansat noi amenințări la adresa Iranului, susținând că Statele Unite ar putea relua atacurile militare dacă Teheranul nu respectă termenii acordului.

„Dacă nu se comportă cum trebuie, o să revenim la a lansa bombe”, a declarat Trump, descriind acordul drept un „memorandum de înțelegere”.

Declarațiile sale au generat reacții în contextul tensiunilor persistente din regiunea Golfului, unde Strâmtoarea Ormuz rămâne un punct strategic major pentru transportul global de petrol.

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