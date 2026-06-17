G7 creează o alianță pentru minerale critice și un mecanism de răspuns la crize

Liderii G7 au decis miercuri să își coordoneze mai bine aprovizionarea cu minerale critice și să creeze o platformă comună pentru gestionarea situațiilor de criză, cu sprijinul Agenției Internaționale pentru Energie (AIE).

Țările occidentale vor să reducă dependența de China și să își asigure surse mai stabile pentru metale esențiale folosite în apărare, tehnologie și energie verde, potrivit Reuters.

În ultimul an, piața globală a fost afectată după ce China a limitat exporturile de magneți permanenți, iar acest fapt a arătat cât de dependentă este economia mondială de o singură sursă.

Într-o declarație comună, liderii G7 au spus: „Ne angajăm să depunem eforturi pentru stabilirea unor mecanisme armonizate și interoperabile… Acest demers va începe cu două minerale critice pilot – litiu și nichel – și va viza evitarea subminării competitivității sau a impunerii unor sarcini financiare excesive”.

G7 va crea și o platformă care să ajute la schimbul de informații, coordonarea politicilor și reacția rapidă la crize. Aceasta va lucra împreună cu Agenția Internațională pentru Energie (AIE), care va urmări evoluția piețelor.

„Platforma se va baza pe agenție pentru a furniza analize și «avertismente timpurii privind distorsiunile pieței»”, au transmis liderii G7.