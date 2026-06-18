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Un consilier al lui Putin acuză liderii europeni i-ar fi insuflat lui Trump idei „dăunătoare” la summitul G7

Yuri Ushakov, consilier al liderului rus Vladimir Putin, acuză că liderii europeni i-au „sugerat” președintelui american Donald Trump „idei dăunătoare” în cadrul summitului G7 din Franța.
Un consilier al lui Putin acuză liderii europeni i-ar fi insuflat lui Trump idei „dăunătoare” la summitul G7
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Daiana Rob
18 iun. 2026, 13:57, Știri externe
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Întrebat dacă liderii europeni ar putea să-l influențeze pe Donald Trump, fostul consilier al lui Putin, Yuri Ushakov a precizat:

 „Europenii exercită o influență dăunătoare, asta este clar, dar Trump este, de asemenea, un politician puternic și își menține propriile convingeri”, a declarat Yuri Ushakov, citat de Interfax, agenția de presă aliniată Kremlinului.

Acesta a continuat, susținând că lui Trump i s-a sugerat „idei neconstructive, dacă nu chiar dăunătoare”, acuză Ushakov.

„Problema Ucrainei a fost discutată intens în cadrul summitului G7. Este rezonabil să presupunem că lui Trump i s-au sugerat, aș spune, probabil idei neconstructive, dacă nu chiar dăunătoare”, a declarat Yuri Ushakov.

Potrivit lui Ushakov, după summitul din Franța nu au mai avut loc interacțiuni între Rusia și SUA.

Potrivit European Pravda,într-o declarație comună emisă în urma summitului G7 din Evian, Franța, liderii au anunțat că sunt dispuși să ia în considerare acordarea unor licențe Ucrainei pentru producerea de rachete interceptoare direct pe teritoriul ucrainean.

După summitul, Trump a declarat că a avut „discuții foarte bune” atât cu Putin, cât și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Președintele a declarat că ambii lideri doresc să pună capăt războiului, doar că „nu știu cum”.

Trump a mai declarat că ia în considerare reinstituirea sancțiunilor asupra petrolului rusesc, după de sancțiunile asupra petrolului rusesc au fost ridicate în luna martie din cauza scumpirilor la carburanți generate de închiderea Strâmtorii Ormuz din Orientul Mijlociu.

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