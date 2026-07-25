Oana Țoiu, mesaj în presa internațională după incidentul cu drona: Granițele și suveranitatea noastră nu sunt negociabile

„Granițele și suveranitatea noastră nu sunt negociabile, iar armata noastră, poliția aeriană NATO vor continua să monitorizeze frontiera terestră, Dunărea și Marea Neagră, deoarece armata noastră identifică frecvent riscuri”, a afirmat Țoiu, pentru FOX News, după incidentul cu doborârea primei drone, din județul Buzău.

Referindu-se la drona descoperită pe teritoriul României, Țoiu a precizat că autoritățile continuă verificările.

„Zona de impact și resturile dronei sunt analizate în prezent, dar modelul este în concordanță cu zborurile anterioare confirmate ale dronelor rusești în timpul numeroaselor atacuri ilegale împotriva infrastructurii civile ucrainene de la granița cu România”, a spus șefa diplomației române.

Ministra a subliniat și rolul NATO în consolidarea securității pe flancul estic.

„NATO funcționează și plănuim să fim și mai puternici prin deciziile privind apărarea aeriană și alocarea bugetară luate în urma summitelor de la Haga și Ankara”, a declarat aceasta.

În final, Țoiu a transmis că investițiile în apărare reprezintă o condiție pentru menținerea păcii în regiune.

„Calea către o securitate sporită este calea către pace la frontiera României. Ne vom apăra cetățenii și vom continua să investim în protejarea teritoriului românesc și al aliaților”.