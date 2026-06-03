Olguța Vasilescu, despre ultimele discuții din PSD privind viitorul Guvern. Ce spune despre Tomac

Olguța Vasilescu a făcut declarațiile miercuri.

„Noi ne asumăm guvernarea, așteptăm nominalizarea președintelui (…) În funcție de asta, ne vom întâlni cu conducerea partidului și vom lua o decizie”, a declarat Olguța Vasilescu.

Ea a mai spus că o posibilă presiune din PSD pentru nominalizarea lui Sorin Grindeanu este fake news.

„Vom discuta după ce vom avea nominalizarea”, a mai spus Olguța Vasilescu.

Ea a anunțat că orice propunere va fi acceptată de PSD doar dacă respectă anumite condiții legate de persoanele nominalizate și de programul de guvernare.

„Așteptăm să vedem ce decide Nicușor Dan”, a adăugat Vasilescu.

Lidera PSD a refuzat să comenteze despre o posibilă nominalizare a lui Eugen Tomac pentru funcția de premier.

„Nu știu cu ce program va veni Eugen Tomac, în principiu este o persoană cu bun simț”, a precizat Vasilescu.

Sursa video: Digi 24