Prima pagină » Știri externe » Jill Biden vorbește în memoriile sale despre decizia lui Joe Biden de a renunța la candidatura pentru realegere din 2024

Jill Biden vorbește în memoriile sale despre decizia lui Joe Biden de a renunța la candidatura pentru realegere din 2024

Fosta primă doamnă a SUA, Jill Biden rupe tăcerea cu privire la decizia lui Joe Biden de a-și pune capăt brusc candidaturii la președinție din 2024, sub presiunea democraților îngrijorați de vârsta, sănătatea și viabilitatea sa împotriva republicanului Donald Trump, într-o revanșă a campaniei lor din 2020.
Jill Biden vorbește în memoriile sale despre decizia lui Joe Biden de a renunța la candidatura pentru realegere din 2024
Sursa: Hepta
Laurentiu Marinov
11 mart. 2026, 16:13, Știri externe

Soție politică de aproape 50 de ani, Jill Biden a declarat că nu și-a exprimat niciodată public sentimentele legate de perioada de trei săptămâni în care soțul ei și-a încheiat cariera politică, păstrându-și în schimb gândurile pentru paginile memoriilor sale care vor fi publicate în curând, potrivit AP.

Gallery Books, o editură a Simon & Schuster, a anunțat miercuri că publicarea cărții sale, „View from the East Wing: A Memoir” (Vedere din aripa de est: un memoriu), va fi programată pe 2 iunie.

Jill Biden a declarat pentru Associated Press într-un scurt interviu telefonic că această carte este „o reflecție a celor patru ani petrecuți ca primă doamnă” și că a o scrie a fost oarecum vindecătoare.

„A fost un fel de cathartic pentru mine să scriu asta și am scris despre toate momentele, știți, uneori dureroase – dar alteori, majoritatea cu adevărat frumoase, pe care eu și Joe le-am împărtășit în timpul președinției sale”, a spus ea. Jill Biden a refuzat marți să discute despre vreunul dintre aceste momente, bune sau rele – inclusiv despre cum l-a văzut pe soțul ei luând decizia de a-și încheia cariera politică de cinci decenii prin renunțarea la cursa prezidențială din 2024.

Jill Biden: „am pus lucrurile în perspectivă”

În aprilie 2023, președintele de atunci, Joe Biden, avea 80 de ani și era cel mai în vârstă președinte din istoria SUA când a anunțat că va candida pentru un al doilea mandat . Vârsta sa și capacitatea de a mai servi încă patru ani – ceea ce l-ar duce până la vârsta de 86 de ani – au devenit o sursă de îngrijorare pentru public. Unii colegi democrați au început să-l preseze să se retragă după ce a avut o prestație dezastruoasă la o dezbatere împotriva lui Trump în iunie 2024, în care s-a chinuit, cu o voce răgușită, să-și atingă argumentele din dezbatere și adesea părea să-și piardă șirul gândurilor. Consilierii au dat vina pe o răceală pentru prestația slabă.

La început, Joe Biden a insistat că va rămâne în cursă, dar după câteva săptămâni s-a retras din campanie și a susținut-o pe democrata Kamala Harris, vicepreședinta sa. Harris a devenit candidatul partidului la președinție, dar a pierdut în fața lui Trump la alegerile din noiembrie 2024.

Jill Biden a spus că, prin intermediul cărții, „am pus lucrurile în perspectivă”, prezentând ceea ce ea descrie ca o „viziune mai echilibrată” asupra perioadei soțului ei ca președinte.

Memoriile sunt, de asemenea, un fel de omagiu adus femeilor care, la fel ca ea, jonglează cu mai multe roluri.

Recomandarea video

EXCLUSIV INTERVIU Anne Applebaum: Dacă România decide să ajute SUA în operațiunea sa din Orientul Mijlociu, ar trebui să se asigure că primește ceva în schimb / Poate solicita reintroducerea programului de scutire de vize
G4Media
Frisoane la Moscova. Investițiile Rusiei în Iran sunt în pericol, indiferent cine câștigă războiul. „Sentimentul anti-rus a reapărut recent”
Gandul
Vortex polar. Ninge 5 zile la rând în România, începând de săptămâna viitoare. Care sunt orașele afectate
Cancan
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport
ULTIMA ORĂ: Nicușor Dan, după ședința CSAT: SUA vor să aducă în România „doar tehnică strict defensivă”. Decizia va fi luată de Parlament I VIDEO
Libertatea
Zodia care intră într-o perioadă de AUR din aprilie. Are noroc triplu la bani, carieră și iubire!
CSID
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
Promotor