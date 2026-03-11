Jill Biden vorbește în memoriile sale despre decizia lui Joe Biden de a renunța la candidatura pentru realegere din 2024

Soție politică de aproape 50 de ani, Jill Biden a declarat că nu și-a exprimat niciodată public sentimentele legate de perioada de trei săptămâni în care soțul ei și-a încheiat cariera politică, păstrându-și în schimb gândurile pentru paginile memoriilor sale care vor fi publicate în curând, potrivit AP.

Gallery Books, o editură a Simon & Schuster, a anunțat miercuri că publicarea cărții sale, „View from the East Wing: A Memoir” (Vedere din aripa de est: un memoriu), va fi programată pe 2 iunie.

Jill Biden a declarat pentru Associated Press într-un scurt interviu telefonic că această carte este „o reflecție a celor patru ani petrecuți ca primă doamnă” și că a o scrie a fost oarecum vindecătoare.

„A fost un fel de cathartic pentru mine să scriu asta și am scris despre toate momentele, știți, uneori dureroase – dar alteori, majoritatea cu adevărat frumoase, pe care eu și Joe le-am împărtășit în timpul președinției sale”, a spus ea. Jill Biden a refuzat marți să discute despre vreunul dintre aceste momente, bune sau rele – inclusiv despre cum l-a văzut pe soțul ei luând decizia de a-și încheia cariera politică de cinci decenii prin renunțarea la cursa prezidențială din 2024.

Jill Biden: „am pus lucrurile în perspectivă”

În aprilie 2023, președintele de atunci, Joe Biden, avea 80 de ani și era cel mai în vârstă președinte din istoria SUA când a anunțat că va candida pentru un al doilea mandat . Vârsta sa și capacitatea de a mai servi încă patru ani – ceea ce l-ar duce până la vârsta de 86 de ani – au devenit o sursă de îngrijorare pentru public. Unii colegi democrați au început să-l preseze să se retragă după ce a avut o prestație dezastruoasă la o dezbatere împotriva lui Trump în iunie 2024, în care s-a chinuit, cu o voce răgușită, să-și atingă argumentele din dezbatere și adesea părea să-și piardă șirul gândurilor. Consilierii au dat vina pe o răceală pentru prestația slabă.

La început, Joe Biden a insistat că va rămâne în cursă, dar după câteva săptămâni s-a retras din campanie și a susținut-o pe democrata Kamala Harris, vicepreședinta sa. Harris a devenit candidatul partidului la președinție, dar a pierdut în fața lui Trump la alegerile din noiembrie 2024.

Jill Biden a spus că, prin intermediul cărții, „am pus lucrurile în perspectivă”, prezentând ceea ce ea descrie ca o „viziune mai echilibrată” asupra perioadei soțului ei ca președinte.

Memoriile sunt, de asemenea, un fel de omagiu adus femeilor care, la fel ca ea, jonglează cu mai multe roluri.