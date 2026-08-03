O mare companie introduce conceptul de croazieră sub 100 de euro

Compania Royal Caribbean introduce vacanțele de 99 de euro/ lire sterline pentru croazierele achiziționate înainte de luna octombrie. Potrivit Express, oferta se adresează copiilor și călătorilor care se alătură unor clienți care au achiziționat tichete. Primele călătorii ieftine vor fi făcute după 1 august 2026, dar oferta este valabilă și pentru anul 2027.

Concret, copiii sub 12 ani vor putea călători în voiaje de cel puțin trei zile în timpul vacanțelor școlare și în vara anului viitor. Achizițiile trebuie să fie făcute până pe 30 septembrie 2026, iar copiii se vor alătura unei cabine pentru care există deja o rezervare.

Compania a pus mai multe condiții

Oferta îi vizează și pe oaspeții adulți care se alătură și ei unei cabine rezervate. Astfel, pe lângă cele două locuri deja rezervate se mai pot adăuga doi clienți adulți. Oferta nu include taxe, comisioane și cheltuieli portuare, deoarece acestea sunt suplimentare și se aplică tuturor oaspeților.

De asemenea, compania nu a inclus în promoție călătoriile din Alaska și China. Totodată, în prima fază, călătoriile ieftine pot fi achiziționate doar din Regatul Unit și Irlanda. Oferta ar putea fi extinsă în funcție de succesului demersului.