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ANAF: Fraudă de peste 15 milioane de lei descoperită la o firmă de pază și protecție

Inspectorii antifraudă ai ANAF au descoperit la o firmă de pază și protecție un mecanism complex de evaziune fiscală care a generat un prejudiciu de peste 15,43 milioane de lei bugetului de stat și a afectat drepturile angajaților.
ANAF: Fraudă de peste 15 milioane de lei descoperită la o firmă de pază și protecție
MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
17 iun. 2026, 11:33, Economic
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Potrivit ANAF, investigațiile au arătat că firme a declarat în mod fals, prin formularul D112, un număr mai mic de ore lucrate față de activitatea desfășurată în realitate și față de prevederile contractelor individuale de muncă. Este vorba de aproximativ 350.000 de ore de muncă care nu au fost declarate, iar obligațiile fiscale aferente acestora nu au fost achitate.

Mai mult, firma ar fi folosit și o rețea de societăți controlate de aceleași persoane, prin intermediul cărora erau emise facturi pentru servicii fără conținut economic real. Acest mecanism avea ca scop diminuarea TVA de plată și a impozitului pe profit datorat bugetului de stat.

ANAF arată că, într-o perioadă în care numărul angajaților a crescut accelerat, ajungând la aproximativ 250 de salariați, obligațiile fiscale declarate și plătite au rămas la un nivel necorespunzător activității desfășurate.

Inspectorii au constatat, de asemenea, că sumele încasate din activitatea comercială erau urmate de retrageri masive de numerar de la ATM-uri. O parte din aceste fonduri era utilizată în scopuri personale și pentru plata unor venituri acordate în afara evidențelor legale.

Vor fi sesizate organele de urmărire penală

ANAF susține că reprezentanții societății au încercat „în mod repetat să tergiverseze verificările prin refuzul sistematic al furnizării documentelor, neprezentarea la solicitările repetate formulate de inspectorii antifraudă în vederea clarificării aspectelor constatate și invocarea unor motive nejustificate”.

ANAF va sesiza organele de urmărire penală competente, în vederea continuării demersurilor pentru recuperarea integrală a prejudiciului și pentru tragerea la răspundere a persoanelor implicate.

ANAF evidențiază că neplata contribuțiilor sociale afectează direct drepturile angajaților la
pensie, servicii medicale și alte beneficii sociale și încurajează salariații să verifice permanent respectarea obligațiilor legale de către angajatori.

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