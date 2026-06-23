Premieră în Parlamentul Germaniei: primul cuplu parlamentar gay s-a căsătorit

Müller și Stefinger își făcuseră deja publică relația prin intermediul rețelelor de socializare în 2023. „Prietenia noastră s-a transformat în dragoste”, a scris Stefinger pe Twitter la acea vreme, postând o fotografie cu ei împreună. „

Suntem fericiți”, a adăugat el. Müller a confirmat simultan relația pe X, care pe atunci se numea încă Twitter.

Unsprezece la sută dintre cupluri se întâlnesc la locul de muncă, au scris politicienii la vremea respectivă. „Uneori, colegii devin prieteni”, au adăugat ei. În cazul lor, prietenia a devenit dragoste.

Apoi au apărut în fotografii cu ei îmbrățișați. Ei au anunțat acum că după o ceremonie de cununie civilă joia trecută, o slujbă de sfințire a avut loc două zile mai târziu în Wildbad Kreuth.