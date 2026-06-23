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Premieră în Parlamentul Germaniei: primul cuplu parlamentar gay s-a căsătorit

Sepp Müller de la CDU și Wolfgang Stefinger de la CSU sunt un cuplu de trei ani și jumătate. Acum, cei doi parlamentari din Saxonia-Anhalt și Bavaria s-au căsătorit, anunță FAZ.
Premieră în Parlamentul Germaniei: primul cuplu parlamentar gay s-a căsătorit
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Sorina Matei
23 iun. 2026, 15:07, Politic
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Presa din Berlin relatează astăzi pe larg despre situația din Bundestagul Germaniei:

„Este o premieră în Bundestagul german: pentru prima dată, doi parlamentari de același sex s-au căsătorit. Sepp Müller și Wolfgang Stefinger au distribuit fotografiile nunții lor pe rețelele de socializare”.

Sursă: captură rețele socializare Sepp Müller și Wolfgang Stefinger

Sursă: captură rețele socializare Sepp Müller și Wolfgang Stefinger

Au adăugat o descriere a fotografiei de nuntă cu următoarele cuvinte: „«Tu și eu» a devenit acum un «NOI». Am spus DA și așteptăm cu nerăbdare tot ce va urma.”

Müller și Stefinger își făcuseră deja publică relația prin intermediul rețelelor de socializare în 2023. „Prietenia noastră s-a transformat în dragoste”, a scris Stefinger pe Twitter la acea vreme, postând o fotografie cu ei împreună. „

Suntem fericiți”, a adăugat el. Müller a confirmat simultan relația pe X, care pe atunci se numea încă Twitter.

Unsprezece la sută dintre cupluri se întâlnesc la locul de muncă, au scris politicienii la vremea respectivă. „Uneori, colegii devin prieteni”, au adăugat ei. În cazul lor, prietenia a devenit dragoste.

Apoi au apărut în fotografii cu ei îmbrățișați.
Ei au anunțat acum că după o ceremonie de cununie civilă joia trecută, o slujbă de sfințire a avut loc două zile mai târziu în Wildbad Kreuth.
Ulterior, cuplul a primit numeroase felicitări prin intermediul rețelelor de socializare. Printre acestea s-a numărat și ministrul-președintele Bavariei, Markus Söder (CSU), care le-a scris cuplului: „Felicitări și toate cele bune în călătoria voastră împreună prin viață!”.
Ministrul Cercetării, Dorothee Bär (CSU), a urat cuplului „binecuvântările lui Dumnezeu”.

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