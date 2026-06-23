Premieră în Parlamentul Germaniei: primul cuplu parlamentar gay s-a căsătorit

Presa din Berlin relatează astăzi pe larg despre situația din Bundestagul Germaniei:
„Este o premieră în Bundestagul german: pentru prima dată, doi parlamentari de același sex s-au căsătorit. Sepp Müller și Wolfgang Stefinger au distribuit fotografiile nunții lor pe rețelele de socializare”.
Au adăugat o descriere a fotografiei de nuntă cu următoarele cuvinte: „«Tu și eu» a devenit acum un «NOI». Am spus DA și așteptăm cu nerăbdare tot ce va urma.”
Müller și Stefinger își făcuseră deja publică relația prin intermediul rețelelor de socializare în 2023. „Prietenia noastră s-a transformat în dragoste”, a scris Stefinger pe Twitter la acea vreme, postând o fotografie cu ei împreună. „
Suntem fericiți”, a adăugat el. Müller a confirmat simultan relația pe X, care pe atunci se numea încă Twitter.
Unsprezece la sută dintre cupluri se întâlnesc la locul de muncă, au scris politicienii la vremea respectivă. „Uneori, colegii devin prieteni”, au adăugat ei. În cazul lor, prietenia a devenit dragoste.