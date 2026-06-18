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Germania trimite nave în Marea Roșie pentru o eventuală misiune în strâmtoarea Ormuz

Germania trimite nave și echipe specializate în Marea Roșie pentru a se pregăti de o posibilă misiune de deminare în Strâmtoarea Ormuz.
Germania trimite nave în Marea Roșie pentru o eventuală misiune în strâmtoarea Ormuz
Maria Nițu
18 iun. 2026, 16:24, Știri externe
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Germania a trimis două nave în Marea Roșie pentru a se pregăti în cazul în care apare o posibilă misiune militară de deminare în Strâmtoarea Ormuz, a anunțat joi ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, potrivit Reuters.

Decizia vine la doar câteva ore după ce președintele SUA, Donald Trump, a semnat un acord cu Iranul pentru a pune capăt conflictului care a afectat aprovizionarea globală cu energie.

În acest context, reprezentanți ai industriei maritime și ai sectorului asigurărilor au cerut trimiterea urgentă a unor nave specializate în deminare în zonă.

„Chiar în acest moment, nava noastră de deminare Fulda și nava de aprovizionare Mosel traversează Canalul Suez în direcția Mării Roșii”, a declarat Boris Pistorius reporterilor, la sosirea la reuniunea miniștrilor Apărării din NATO, desfășurată la Bruxelles.

Ministrul german a spus că nu există încă un termen al unei viitoare intervenții și a adăugat că participarea Germaniei la o operațiune de deminare ar necesita acordul Iranului și al Omanului.

Totodată, aceasta va depinde și de evoluția negocierilor dintre Teheran și Washington.

Potrivit unor surse din domeniul transportului și securității maritime, citate de Reuters, revenirea la traficul maritim normal prin Strâmtoarea Ormuz ar putea întârzia cu câteva săptămâni, chiar și în cazul în care vor începe operațiunile de deminare.

Germania pregătește și alte resurse pentru o posibilă misiune în zonă. Pe lângă cele două nave, autoritățile germane trimit drone subacvatice și scafandri care sunt specializați în dezamorsarea minelor.

În același timp, Franța și Marea Britanie au promovat ideea unei misiuni navale multinaționale.

Diplomații susțin însă că Iranul se opune unei prezențe militare străine în această rută strategică și ar putea încerca să introducă taxe de tranzit pentru transportul maritim.

Și Grecia și-a exprimat disponibilitatea de a contribui la eforturile de deminare.

Oficialii de la Atena au transmis că sunt pregătiți să ofere resurse, însă purtătorul de cuvânt al guvernului elen, Pavlos Marinakis, a spus că nu a fost luată încă o decizie la nivel operațional.

Reprezentanții industriei avertizează că pericolul încă nu a trecut. Sheila Cameron, director executiv al Lloyd’s Market Association, a declarat că minele marine continuă să reprezinte o mare amenințare pentru reluarea comerțului în regiune.

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