Prima pagină » Știrile zilei » Guvernul Germaniei se pregătește pentru o desfășurare în Strâmtoarea Ormuz

Guvernul Germaniei se pregătește pentru o desfășurare în Strâmtoarea Ormuz

Pregătirile pentru o desfășurare a Bundeswehr în Strâmtoarea Ormuz devin tot mai concrete. Un prim proiect de mandat a fost deja prezentat – rămâne de văzut dacă va convinge SPD-ul, relatează presa germană.
Guvernul Germaniei se pregătește pentru o desfășurare în Strâmtoarea Ormuz
Sorina Matei
17 iun. 2026, 14:00, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

La potențialul sfârșit al unui război pe care guvernul german nu l-a dorit niciodată, Germania trebuie totuși să-și demonstreze disponibilitatea de a ajuta Washingtonul.

În acest scop, Guvernul de la Berlin pregătit un mandat pentru desfășurarea Bundeswehr-ului (Forțele Armate Germane) pentru deminarea din Strâmtoarea Ormuz.

Conform informațiilor obținute de Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), Ministerul Federal al Apărării și Ministerul Federal de Externe au elaborat o versiune inițială. Cu toate acestea, este probabil ca acest proiect să necesite discuții suplimentare, având în vedere că guvernul german își bazează justificarea în temeiul dreptului internațional pe o rezoluție a ONU pe care Partidul Social Democrat (SPD) a respins-o anterior ca fiind insuficientă.

În ciuda acestui fapt, mandatul ar putea fi aprobat de cabinet chiar miercurea viitoare și ulterior prezentat Bundestag-ului (Parlamentului german). Proiectul a fost relatat pentru prima dată de Der Spiegel.

Cancelarul Friedrich Merz (CDU) a declarat presei la summitul G7 de la Évian, Franța, marți că i-a promis președintelui american Donald Trump: „Vrem să ne facem partea pentru a ne asigura că se realizează pacea”.

Aceasta ar putea include și „utilizarea mijloacelor militare pentru a asigura navigația liberă în Strâmtoarea Ormuz în mod permanent”, de îndată ce sunt îndeplinite condițiile necesare – ceea ce, așa cum a subliniat ulterior Merzg, nu este încă cazul. „Am desfășurat deja primele dragătoare de mine sau nave în regiune. Suntem pregătiți, dar nu am luat încă o decizie, nici în guvernul federal, nici în parlament.” Desigur, trebuie clarificat și temeiul juridic.

Rezoluția Consiliului de Securitate al ONU

Ministerul Federal de Externe al Germaniei a preluat acum inițiativa în clarificarea acestei temeiuri juridice. În proiectul de text al mandatului, după referința obligatorie la articolul 24, alineatul 2, din Legea fundamentală, care clarifică faptul că Republica Federală Germania „se va integra, pentru menținerea păcii, într-un sistem de securitate colectivă reciprocă”, este citat ca bază Consiliul de Securitate al ONU. Cu toate acestea, nu se face referire la actuala rezoluție americană, care este destul de clară în ceea ce privește Strâmtoarea Ormuz, dar este încă în curs de examinare în Consiliul de Securitate. În schimb, se face referire la Rezoluția 2817, introdusă de Bahrain și adoptată pe 11 martie.

Rezoluția a primit un sprijin larg, probabil datorită faptului că textul este destul de general: Deși sunt condamnate consecințele atacurilor iraniene asupra securității maritime, la fel ca și implicațiile atacurilor iraniene asupra securității maritime, textul nu specifică natura exactă a rezoluției. Al doilea paragraf deplânge, de asemenea, „o amenințare gravă la adresa păcii mondiale și a securității internaționale”, iar al șaptelea subliniază că, conform dreptului internațional, statele au dreptul să își apere navele „împotriva atacurilor care subminează drepturile și libertățile de navigație, în special prin provocare”.

Cu toate acestea, un mandat direct pentru o misiune poate fi cu greu dedus din text. În plus, guvernul german face referire la Convenția ONU privind dreptul mării.

Guvernul german speră că acordul-cadru dintre Washington și Teheran de vineri va clarifica, de asemenea, faptul că Iranul și alte state de coastă vor tolera cel puțin misiunea de deminare. Aceasta este considerată o condiție prealabilă la Berlin.

Cu o astfel de toleranță, sau chiar o invitație la misiune, presiunea de a oferi o justificare în temeiul dreptului internațional diminuează. Ministrul de externe Johann Wadephul (CDU) a exprimat, de asemenea, această opinie. Prin urmare, se poate presupune că textul mandatului va fi probabil modificat în zilele următoare, pe măsură ce devin disponibile detalii suplimentare privind acordul-cadru.

Recomandarea video

EXCLUSIV: 16 membri ai „taberei Thuma” au dat în judecată PNL. Ei cer anularea deciziilor anti-Veștea luate luni de conducerea PNL
G4Media
Legea din SUA veche de 70 de ani care îi șochează pe europeni
GSP.ro
Mutare de forță în Marea Britanie în lupta cu abuzurile Google. Ce obligații noi are gigantul tech când vine vorba de afișarea știrilor
Gandul
Insecta care a invadat Bucureștiul din cauza căldurii. Avertismentul autorităților
Cancan
Imaginile zilei: Gigi Becali a cărat „cărămizi” de bani cash cu papornița de hârtie!
Prosport
Familia din Galați rămasă pe drumuri după explozia dronei rusești primește 5.200 de euro de la Guvern. Ajutorul de la Primărie, în stadiul de promisiune. Aleșii locali se pregătesc să aloce bani pentru sport și biserici
Libertatea
Doliu în lumea filmului! Actrița celebră a fost găsită fără suflare în locuință. Vedeta a murit la doar 35 de ani
CSID
Cât costă cel mai nou sedan BMW în România?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da