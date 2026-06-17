Guvernul Germaniei se pregătește pentru o desfășurare în Strâmtoarea Ormuz

La potențialul sfârșit al unui război pe care guvernul german nu l-a dorit niciodată, Germania trebuie totuși să-și demonstreze disponibilitatea de a ajuta Washingtonul.

În acest scop, Guvernul de la Berlin pregătit un mandat pentru desfășurarea Bundeswehr-ului (Forțele Armate Germane) pentru deminarea din Strâmtoarea Ormuz.

Conform informațiilor obținute de Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), Ministerul Federal al Apărării și Ministerul Federal de Externe au elaborat o versiune inițială. Cu toate acestea, este probabil ca acest proiect să necesite discuții suplimentare, având în vedere că guvernul german își bazează justificarea în temeiul dreptului internațional pe o rezoluție a ONU pe care Partidul Social Democrat (SPD) a respins-o anterior ca fiind insuficientă.

În ciuda acestui fapt, mandatul ar putea fi aprobat de cabinet chiar miercurea viitoare și ulterior prezentat Bundestag-ului (Parlamentului german). Proiectul a fost relatat pentru prima dată de Der Spiegel.

Cancelarul Friedrich Merz (CDU) a declarat presei la summitul G7 de la Évian, Franța, marți că i-a promis președintelui american Donald Trump: „Vrem să ne facem partea pentru a ne asigura că se realizează pacea”.

Aceasta ar putea include și „utilizarea mijloacelor militare pentru a asigura navigația liberă în Strâmtoarea Ormuz în mod permanent”, de îndată ce sunt îndeplinite condițiile necesare – ceea ce, așa cum a subliniat ulterior Merzg, nu este încă cazul. „Am desfășurat deja primele dragătoare de mine sau nave în regiune. Suntem pregătiți, dar nu am luat încă o decizie, nici în guvernul federal, nici în parlament.” Desigur, trebuie clarificat și temeiul juridic.

Rezoluția Consiliului de Securitate al ONU

Ministerul Federal de Externe al Germaniei a preluat acum inițiativa în clarificarea acestei temeiuri juridice. În proiectul de text al mandatului, după referința obligatorie la articolul 24, alineatul 2, din Legea fundamentală, care clarifică faptul că Republica Federală Germania „se va integra, pentru menținerea păcii, într-un sistem de securitate colectivă reciprocă”, este citat ca bază Consiliul de Securitate al ONU. Cu toate acestea, nu se face referire la actuala rezoluție americană, care este destul de clară în ceea ce privește Strâmtoarea Ormuz, dar este încă în curs de examinare în Consiliul de Securitate. În schimb, se face referire la Rezoluția 2817, introdusă de Bahrain și adoptată pe 11 martie.

Rezoluția a primit un sprijin larg, probabil datorită faptului că textul este destul de general: Deși sunt condamnate consecințele atacurilor iraniene asupra securității maritime, la fel ca și implicațiile atacurilor iraniene asupra securității maritime, textul nu specifică natura exactă a rezoluției. Al doilea paragraf deplânge, de asemenea, „o amenințare gravă la adresa păcii mondiale și a securității internaționale”, iar al șaptelea subliniază că, conform dreptului internațional, statele au dreptul să își apere navele „împotriva atacurilor care subminează drepturile și libertățile de navigație, în special prin provocare”.

Cu toate acestea, un mandat direct pentru o misiune poate fi cu greu dedus din text. În plus, guvernul german face referire la Convenția ONU privind dreptul mării.

Guvernul german speră că acordul-cadru dintre Washington și Teheran de vineri va clarifica, de asemenea, faptul că Iranul și alte state de coastă vor tolera cel puțin misiunea de deminare. Aceasta este considerată o condiție prealabilă la Berlin.

Cu o astfel de toleranță, sau chiar o invitație la misiune, presiunea de a oferi o justificare în temeiul dreptului internațional diminuează. Ministrul de externe Johann Wadephul (CDU) a exprimat, de asemenea, această opinie. Prin urmare, se poate presupune că textul mandatului va fi probabil modificat în zilele următoare, pe măsură ce devin disponibile detalii suplimentare privind acordul-cadru.