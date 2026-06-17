Liderii G7 cer încetarea focului în Liban și salută acordul cu Iranul

Liderii s-au întâlnit pentru un summit în orașul francez Evian-les-Bains, pe malul lacului Geneva, în timp ce detaliile acordului de încetare a focului dintre SUA și Iran au fost transmise de la Washington și Teheran înainte de dezvăluirea sa oficială, așteptată vineri, dincolo de granița cu Elveția, relatează Reuters.

Acordul dintre SUA și Iran este așteptat să lanseze negocierile pentru o soluționare finală a războiului, care a ucis peste 7.000 de oameni, majoritatea în Iran și Liban.

„Subliniem necesitatea negocierilor… pentru a aborda amenințările reprezentate de Iran în regiune și dincolo de aceasta și pentru a ne asigura că nu vor obține niciodată o armă nucleară”, au declarat liderii într-un comunicat.

Summitul i-a oferit președintelui american Donald Trump șansa de a prezenta acordul său cu Iranul principalilor aliați: Marea Britanie, Canada, Franța, Germania, Italia și Japonia.

În mare parte, aceștia împărtășesc preocupările Washingtonului cu privire la programul nuclear al Iranului și la alte probleme, dar nu au susținut niciodată decizia sa de a intra în război și se tem că Teheranul a câștigat putere prin rezistența la atacul superputerilor și prin afirmarea controlului asupra strâmtorii.

Liderii au declarat că sunt pregătiți să contribuie la implementarea acordului, o coaliție condusă de Marea Britanie și Franța urmând să ajute la securizarea transportului maritim odată ce Strâmtoarea Ormuz se va redeschide, așa cum era de așteptat, vineri.

Memorandumul cu Iranul

Memorandumul de înțelegere semnat săptămâna aceasta de Washington și Teheran, deși încă nu a fost făcut public, prelungește armistițiul anunțat în aprilie cu încă 60 de zile pentru a permite țărilor beligerante să negocieze un armistițiu permanent. Președintele SUA pare să fi realizat prea puțin din ceea ce a spus că își dorește la începutul războiului. Guvernul teocratic al Iranului rămâne în vigoare, stocul său de uraniu puternic îmbogățit nu a fost predat, capacitățile sale de rachete balistice nu au fost distruse și nu și-a încetat sprijinul pentru milițiile anti-israeliene precum Hezbollah în Liban. Trump a declarat că acordul prevede că Iranul nu va deține o armă nucleară – o reafirmare a poziției oficiale a Iranului din anii 1970 – iar oficialii americani spun că discuțiile ulterioare vor duce la eliminarea sau distrugerea stocului său de uraniu îmbogățit.