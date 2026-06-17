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Summit-ul G7, varianta mondenă: un lider s-a lăsat de fumat, altul a greșit drumul

Summit-ul G7 a avut câteva aspecte mondene în care au fost implicați liderii participanți. Unul dintre ei a anunțat că s-a lăsat de fumat, altul a greșit drumul atunci când liderii se adunau la poza de grup. De asemenea, au existat discuții private surprinse de microfoane.
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Petru Mazilu
17 iun. 2026, 11:01, Politic
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Summit-ul din Franța al Grupului celor Șapte (G7) s-a desfășurat de luni până miercuri la Evian. Au participat liderii din Franța, SUA, Canada, Germania, Italia, Japonia și Regatul Unit. UE a fost reprezentată de președintele Consiliului European, António Costa, și de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Totodată, președintele francez Emmanuel Macron, în calitate de gazdă, l-a invitat la summit pe liderul ucrainean Volodimir Zelenski.

În cadrul întâlnirii, unul dintre lideri a făcut un anunț surprinzător. Șefa guvernului italian, Giorgia Meloni le-a spus celorlalți lideri că a reușit imposibilul. Ea a renunțat la fumat deși anterior spunea că nu-și poate imagina viața fără țigări.

G7, cu Trump în prim plan

Bineînțeles, președintele american Donald Trump a fost în centrul atenției. El s-a evidențiat pentru modul în care le-a strâns mâna președintelui Franței și soției acestuia.

De asemenea, el a greșit drumul atunci când liderii se pregăteau de tradiționala fotografie de grup. Trump a fost îndrumat de alți lideri.

Un alt moment amuzant i-a avut în prim plan pe președinții Macron și Zelenski. La sosirea sa la Evian, Volodimir Zelenski a fost auzit cu ajutorul microfoanelor camerelor de filmat, într-o transmisiune live a televiziunilor franceze, în timp ce plănuia cu președintele francez Emmanuel Macron cum să interacționeze cu președintele american Donald Trump.

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