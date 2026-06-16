Macron și Zelenski, filmați discutând despre cum plănuiesc să-l „gestioneze” pe Trump

Macron l-a încurajat pe omologul său să rămână mai mult timp în Franța iar Zelenski a răspuns că „trebuie să meargă la Bruxelles pe 18”, data unui summit al Consiliului European axat pe aderarea Ucrainei la UE.

Cei doi lideri au discutat și despre o sesiune G7 dedicată Ucrainei, la care a participat și Trump.

Primirea călduroasă a lui Zelenski contrastează puternic cu cea acordată lui Trump luni, comentează jurnaliștii.

În loc de o primire planificată din partea lui Macron pe covorul roșu, Trump a fost întâmpinat de șeful protocolului de la Palatul Elysée. Palatul Elysée a refuzat să comenteze, dar, potrivit unei persoane apropiate președintelui francez, Macron se afla la momentul respectiv într-o discuție bilaterală cu președintele brazilian Luiz Inácio Lula da Silva. Macron și soția sa, Brigitte, l-au întâmpinat pe Trump la sosirea acestuia la G7 doar marți.

„Gestionarea” lui Trump