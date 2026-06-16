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Macron și Zelenski, filmați discutând despre cum plănuiesc să-l „gestioneze” pe Trump

Liderii G7 au purtat marți discuții privind sprijinul pentru Ucraina și negocierile de pace cu Rusia.
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Sorina Matei
16 iun. 2026, 16:05, Știri externe
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La sosirea sa la Evian-les-Bains, la summitul liderilor G7 de marți, Volodimir Zelenski a fost auzit pe camerele de filmat, într-o transmisiune live pe televiziunile franceze, în timp ce plănuia cu președintele francez Emmanuel Macron cum să interacționeze cu interacțiunea președintele american Donald Trump, anunță Politico.
Pentru ambii președinți – Zelenski și Macron – „gestionarea” lui Donald Trump pare dificilă.
După ce l-a îmbrățișat, Macron, care este gazda întâlnirii, Macron a fost surprins de microfonul unei camere de filmat întrebându-l pe Zelenski dacă a avut o întâlnire bilaterală cu Trump în timp ce se plimbau pe terenul Hôtel Royal. Răspunsul lui Zelenski nu a putut fi auzit.
Macron l-a încurajat pe omologul său să rămână mai mult timp în Franța iar Zelenski a răspuns că „trebuie să meargă la Bruxelles pe 18”, data unui summit al Consiliului European axat pe aderarea Ucrainei la UE.
Cei doi lideri au discutat și despre o sesiune G7 dedicată Ucrainei, la care a participat și Trump.
Primirea călduroasă a lui Zelenski contrastează puternic cu cea acordată lui Trump luni, comentează jurnaliștii.
În loc de o primire planificată din partea lui Macron pe covorul roșu, Trump a fost întâmpinat de șeful protocolului de la Palatul Elysée. Palatul Elysée a refuzat să comenteze, dar, potrivit unei persoane apropiate președintelui francez, Macron se afla la momentul respectiv într-o discuție bilaterală cu președintele brazilian Luiz Inácio Lula da Silva. Macron și soția sa, Brigitte, l-au întâmpinat pe Trump la sosirea acestuia la G7 doar marți.

„Gestionarea” lui Trump

Schimbul de replici dintre Macron și Zelenski nu a dezvăluit niciun mare secret, dar este încă un exemplu al modului în care liderii europeni își coordonează și gestionează cu atenție relațiile cu Trump, în special când vine vorba de Ucraina.
Potrivit imaginilor transmise chiar în direct de televiziunile franceze, Macron l-a întrebat pe Zelenski dacă are programată o întâlnire tete a tete cu Trump — Zelensky pare să spună că nu.
Ulterior, dându-și seama că microfoanele sunt deschise, ambii își reduc volumul vocii.
Mai târziu în acea zi, Trump a anunțat o întâlnire improvizată unu-la-unu cu Zelensky.

Macron a fost, de asemenea, auzit separat spunând că întâlnirea lui cu Trump a fost „dificilă”.

După ce Trump a părăsit mai devreme reuniunea G7 de anul trecut din Canada pentru a gestiona tensiunile dintre Iran și Israel, presiunea este asupra lui Macron pentru a-l menține pe președintele SUA implicat, astfel încât să nu se retragă încă o dată înainte de încheierea negocierilor.
În acest scop, președintele francez l-a invitat pe Trump la cină miercuri seara la Palatul Versailles pentru a sărbători cea de-a 250-a aniversare a Statelor Unite.
Cu toate acestea, unii oficiali europeni sunt îngrijorați că, după încheierea unui acord cu Iranul, Trump ar putea încerca să preia din nou controlul asupra negocierilor de pace din Ucraina, lăsându-i pe margine pe europeni și încurcând strategia lor de a pune presiune pe Rusia și de a sprijini pe deplin Ucraina.

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