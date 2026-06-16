Macron și Zelenski, filmați discutând despre cum plănuiesc să-l „gestioneze” pe Trump

Macron l-a încurajat pe omologul său să rămână mai mult timp în Franța iar Zelenski a răspuns că „trebuie să meargă la Bruxelles pe 18”, data unui summit al Consiliului European axat pe aderarea Ucrainei la UE.
Cei doi lideri au discutat și despre o sesiune G7 dedicată Ucrainei, la care a participat și Trump.
Primirea călduroasă a lui Zelenski contrastează puternic cu cea acordată lui Trump luni, comentează jurnaliștii.
În loc de o primire planificată din partea lui Macron pe covorul roșu, Trump a fost întâmpinat de șeful protocolului de la Palatul Elysée. Palatul Elysée a refuzat să comenteze, dar, potrivit unei persoane apropiate președintelui francez, Macron se afla la momentul respectiv într-o discuție bilaterală cu președintele brazilian Luiz Inácio Lula da Silva. Macron și soția sa, Brigitte, l-au întâmpinat pe Trump la sosirea acestuia la G7 doar marți.
„Gestionarea” lui Trump
Schimbul de replici dintre Macron și Zelenski nu a dezvăluit niciun mare secret, dar este încă un exemplu al modului în care liderii europeni își coordonează și gestionează cu atenție relațiile cu Trump, în special când vine vorba de Ucraina.