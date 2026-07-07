Calitatea nu este un document. Este modul în care lucrează o companie.

În cazul MELINDA INSTAL, această convingere a stat la baza unei decizii importante: revizuirea completă a Politicii de Calitate și a întregului Sistem de Management al Calității, implementat în companie încă din anul 2003.

După mai bine de două decenii de la prima certificare ISO 9001, am considerat că sistemul nostru de management trebuie să evolueze odată cu compania. Nu pentru a răspunde unei cerințe de certificare, ci pentru că organizația, piața și modul nostru de lucru s-au schimbat fundamental. Ne-am propus ca Politica de Calitate să devină un instrument real de management, utilizat în activitatea de zi cu zi, și nu un document consultat doar în timpul auditurilor.

Un sistem clar de principii oferă direcție, creează coerență în procesele de lucru și contribuie la consolidarea unei culturi organizaționale solide. În lipsa unor valori asumate și aplicate consecvent, companiile riscă să reacționeze haotic la provocări, să piardă încrederea clienților și să își afecteze competitivitatea pe termen lung.

În cadrul MELINDA INSTAL, această abordare este reflectată prin noua Politică de Calitate, construită în spiritul viziunii Grupului Melinda – „Afaceri pentru OAMENI și pentru COMUNITATE”. Credem că performanța sustenabilă poate fi obținută doar atunci când succesul economic este însoțit de responsabilitate față de clienți, angajați și comunitățile în care activăm.

Politica noastră pornește de la un principiu simplu, dar esențial: livrăm ceea ce promitem. Respectarea angajamentelor asumate reprezintă fundamentul oricărei relații de încredere și unul dintre cele mai importante criterii prin care clienții își aleg partenerii.

În același timp, credem că performanța trebuie analizată la nivelul întregului proces, nu doar al funcțiilor individuale. Clientul nu percepe activitatea unei companii prin prisma departamentelor sale, ci prin experiența completă pe care o trăiește – de la solicitare și ofertare până la livrare, suport și încasarea finală. Din acest motiv, colaborarea dintre echipe și responsabilitatea comună pentru rezultatul final reprezintă elemente fundamentale ale culturii noastre organizaționale. Citeşte comunicatul integral AICI