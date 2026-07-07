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Studiu Starcom: 74% dintre români acceptă brandurile la evenimente, dar 55% penalizează prezența pur publicitară

70% apreciază brandurile care se integrează natural în experiență, iar 62% preferă să trăiască evenimentul decât să îl posteze pe rețelele sociale
Studiu Starcom: 74% dintre români acceptă brandurile la evenimente, dar 55% penalizează prezența pur publicitară
Mediafax
07 iul. 2026, 18:17, Comunicate
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74% dintre români sunt deschiși prezenței brandurilor la evenimente, însă peste jumătate dintre participanți penalizează brandurile care se limitează la expunere și comunicare comercială. Potrivit studiului Events Behavior 2026, realizat de Starcom România, consumatorii apreciază brandurile care se integrează natural în experiență, oferă beneficii utile și contribuie autentic la atmosfera evenimentului. În schimb, activările percepute ca fiind agresiv comerciale sau intruzive pot afecta percepția asupra brandului.

Rezultatele arată că 70% dintre respondenți au o părere mai bună despre brandurile care se potrivesc natural contextului unui eveniment, iar 64% apreciază companiile care oferă ceva util participanților. În același timp, 55% declară că au o percepție mai puțin favorabilă asupra brandurilor care se limitează la publicitate și promovare, fără a aduce valoare experienței.

După cum subliniază echipa de cercetare Starcom România „evenimentele nu mai sunt doar spații de expunere pentru branduri. Ele au devenit contexte în care oamenii aleg să petreacă timp, să descopere lucruri noi și să creeze amintiri. În acest mediu, relevanța și utilitatea contează mai mult decât simpla prezență sau vizibilitate.” Citeşte comunicatul integral AICI

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