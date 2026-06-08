Cătălin Predoiu, în deschiderea unei conferințe româno-americane: Crima organizată, una dintre cele mai mari amenințări la adresa societăților democratice

„Viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, Procurorul General al României, Cristina Chiriac, și procurorul-șef al DIICOT, Codrin-Horațiu Miron, au deschis astăzi, la Constanța, conferința bilaterală „Strengthening U.S.-Romanian Transnational Cooperation on Combating Organized Crime”, organizată de U.S. Department of Justice în prezența ofițerilor specializați ai Poliției Române și a reprezentanților FBI, DEA și Secret Service acreditați în România”, se arată în comunicatul de presă emis de Ministerul Afacerilor Interne.

Conferința se va desfășura în perioada 8-10 iunie 2026 la Constanța și va reuni ofițeri ai Poliției Române și ai Poliției de Frontieră, precum și reprezentanți ai agențiilor federale de aplicare a legii.

Din partea Departamentului de Justiție al SUA, evenimentul a fost deschis de John Hanley, consilier juridic rezident al Biroului pentru Dezvoltare Profesională, Asistență și Instruire a Procurorilor din Străinătate.

În discursul său, Cătălin Predoiu a subliniat că dimensiunea de securitate a Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite trebuie susținută printr-o cooperare operațională tot mai strânsă.

„Crima organizată lucrează integrat, organizat și din ce în ce mai sofisticat. Răspunsul instituțiilor de aplicare a legii trebuie să fie în aceeași manieră: integrat, organizat, bazat pe cooperare extinsă și aprofundată. Crima organizată a devenit un actor global, cu multiple rețele integrate, care acționează în forme diverse și reprezintă una dintre cele mai mari amenințări la adresa societăților democratice”, a declarat ministrul.

Predoiu a susținut și că Parteneriatul Strategic dintre România și Statele Unite ale Americii trebuie dublat în mod constant de forme concrete de cooperare.

„Parteneriatul nostru strategic cu Statele Unite este extrem de important pentru România nu numai în plan securitar și militar, ci și în ceea ce privește integrarea eforturilor noastre în domeniul aplicării legii și al combaterii criminalității”, conchide oficialul român.